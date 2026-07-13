مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت:راه‌اندازی خط ویژه پاسخگویی به اجرای مصوبه سقف افزایش اجاره‌بها در جهت کاهش اختلافات راه اندازی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، از راه‌اندازی سامانه تلفنی پاسخگویی به پرسش‌های موجران و مستأجران درباره اجرای مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها خبر داد.

خالقی با اشاره به مصوبه سران قوا مبنی بر تعیین حداکثر ۲۵درصدی افزایش اجاره‌بها در سراسر کشور، اظهار کرد: در راستای انجام مأموریت و تکلیف قانونی اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران، سامانه تلفنی ویژه‌ای با بهره‌گیری از اپراتورهای آموزش‌دیده و به تعداد کافی راه‌اندازی شده است تا به پرسش‌ها و ابهامات موجران و مستأجران پاسخ دهد.

وی افزود: شماره ۴۱۰۸۲-۰۲۱ برای این منظور در نظر گرفته شده و شهروندان می‌توانند در صورت وجود هرگونه ابهام، سؤال یا اختلاف درباره نحوه اجرای مصوبه سقف افزایش اجاره‌بها، با این سامانه تماس بگیرند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: کارشناسان این اداره‌کل ضمن ارائه توضیحات، تبیین مقررات و راهنمایی‌های لازم، تلاش می‌کنند مسائل و اختلافات را در چارچوب وظایف اداری برطرف کنند.

خالقی تصریح کرد: چنانچه با وجود ارائه توضیحات و راهنمایی‌های لازم، اختلاف میان طرفین برطرف نشود، متقاضیان برای پیگیری حقوقی و رسیدگی به پرونده به مراجع قضایی و محاکم صالح هدایت خواهند شد تا مطابق قانون نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام شود.

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برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۲۲ تير ۱۴۰۵
مستاجران له شدند.
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Iran (Islamic Republic of)
حسن کلانتری
۱۰:۴۰ ۲۲ تير ۱۴۰۵
این چه کاری است هرکی صبح از خواب بیدار می شود یک طرح میده مگر رقم اجاره معلوم است که ۲۵ الی ۲۷ درصد اضافه شود ودر ضمن اتحاديه املاک لولو سر خرمن است وهیچ کاری از دستش بر نمی آید فقط همین؟؟؟؟
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