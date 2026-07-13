باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، از راهاندازی سامانه تلفنی پاسخگویی به پرسشهای موجران و مستأجران درباره اجرای مصوبه تعیین سقف افزایش اجارهبها خبر داد.
خالقی با اشاره به مصوبه سران قوا مبنی بر تعیین حداکثر ۲۵درصدی افزایش اجارهبها در سراسر کشور، اظهار کرد: در راستای انجام مأموریت و تکلیف قانونی ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران، سامانه تلفنی ویژهای با بهرهگیری از اپراتورهای آموزشدیده و به تعداد کافی راهاندازی شده است تا به پرسشها و ابهامات موجران و مستأجران پاسخ دهد.
وی افزود: شماره ۴۱۰۸۲-۰۲۱ برای این منظور در نظر گرفته شده و شهروندان میتوانند در صورت وجود هرگونه ابهام، سؤال یا اختلاف درباره نحوه اجرای مصوبه سقف افزایش اجارهبها، با این سامانه تماس بگیرند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ادامه داد: کارشناسان این ادارهکل ضمن ارائه توضیحات، تبیین مقررات و راهنماییهای لازم، تلاش میکنند مسائل و اختلافات را در چارچوب وظایف اداری برطرف کنند.
خالقی تصریح کرد: چنانچه با وجود ارائه توضیحات و راهنماییهای لازم، اختلاف میان طرفین برطرف نشود، متقاضیان برای پیگیری حقوقی و رسیدگی به پرونده به مراجع قضایی و محاکم صالح هدایت خواهند شد تا مطابق قانون نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام شود.