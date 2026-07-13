باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه یسرائیل هیوم در گزارشی فاش کرد که در حالی که (فلسطین اشغالی) هر روز گرم تر میشود، رهبران مذهبی صهیونیست به ویژه حریدیها در ییلاقهای اروپا به شکل محرمانهای حضور دارند.
در ادامه این گزارش آمده است: پشت پرده تعطیلات لاکچری خاخامهای حریدی؛ از ویلاهای سوئیس چه می گذرد؟ در این گزارش نگاهی کمسابقه به پشت صحنه سفرهای تابستانی رهبران مذهبی ارتدوکس، تفاوت دیدگاه جریانهای حسیدی و لیتوانیایی، و نبرد سرمایهداران برای تأمین مالی این سفرها می اندازیم.
از ویلاهای مجلل در کوهستانهای سوئیس و اتریش گرفته تا رقابت شدید سرمایهداران بر سر «حق» تأمین مالی سفرها، و شکاف عمیق میان دیدگاههای دو جریان «حسیدی» و «لیتوانیایی»؛ اسرائیل کوهن، تحلیلگر برجسته امور حریدی و فرد نزدیک به محافل حاخامی، در این گزارش پرده از اسرار عادات تفریحی و تعطیلات رهبران مذهبی برمیدارد. و در ادامه آورده است: چرا یک خاخام بزرگ به تعطیلات نیاز دارد؟
برای درک علت نیاز خاخامها به این مرخصیهای طولانی، ابتدا باید نگاهی به برنامهی روزانهی فوقالعاده فشرده و طاقتفرسای آنها انداخت. کوهن در این باره میگوید: «یک خاخام بزرگ هیچگاه آرامش و استراحت ندارد». و به طعنه می نویسد: برنامه روزانه آنها فراتر از عبادت، مطالعه تورات و برگزاری مراسم شبانه «تیش» است. بار سنگین مسئولیتهای عمومی که بر دوش آنهاست، غیرقابلتصور است:
مدیریت مالی کلان: در سایه بحرانهای اقتصادی حاکم بر «جهان تورات»، خاخامها باید بودجههای عظیمی را در سطح میلیونها و صدها میلیون شیکل برای نگهداری مؤسسات مذهبی و مدارس دینی (یشیواها) مدیریت کنند.
پاسخگویی به مراجعان: هر خاخام روزانه تا 6 ساعت را صرف پذیرش عمومی میکند. آنها روزانه با دهها و گاه صدها نفر دیدار میکنند تا به سؤالاتشان پاسخ دهند.
طیف گسترده سؤالات مردم: این پرسشها از حساسترین مسائل عمومی (مانند اشتغال و محل احداث مؤسسات جدید) تا شخصیترین جزئیات زندگی پیروان را شامل میشود؛ مسائلی نظیر: «کدام بیمارستان برای زایمان بهتر است؟ در صورت بروز فلان مشکل پزشکی چه باید کرد؟ آیا به خارج از کشور مهاجرت کنیم یا خیر؟ و چه شغلی را انتخاب کنیم؟».
علاوه بر این، فشار روزمرهای که گاه شامل شرکت در 4 یا 5 مراسم عروسی در یک روز میشود، خاخامها را به شدت نیازمند یک بازپروری روحی و جسمی میکند.
به زعم این رسانه در میان جریانهای ارتدوکس، دو نگاه کاملاً متضاد درباره مفهوم تعطیلات و تفریح وجود دارد:
سادگی، نماد اصلی رهبری در جریان لیتوانیایی است. در گذشته، هرکس به خانه خاخام شاخ، خاخام شتاینمن یا خاخام کانفسکی وارد میشد — و امروزه با ورود به آپارتمان خاخام لاندو — با سادگی و فقر مطلق روبرو میشد. البته استثناهایی مانند خاخام شمعون گلای و خاخام باروخ دوف پوفارسکی نیز وجود دارند که معمولاً به هتلهایی مجلل در سوئیس سفر میکنند.
در نقطه مقابل، رویکرد دنیای حسیدی بالکل متفاوت است. این رویکرد به وضوح در تعطیلات تابستانی مجلل، لوکس و سرشار از رفاه آنها مشهود است.
سؤال اصلی این است: چه کسی هزینه این تعطیلات لوکس را پرداخت میکند؟
بررسیها نشان میدهد که یک رقابت پنهان، حیثیتی و بسیار فشرده میان سرمایهداران بزرگ و متنفذین حسیدی (Gevirim) بر سر تأمین مالی این سفرها در جریان است. از نظر این ثروتمندان، فراهم کردن یک اقامتگاه شایسته برای خاخام، یک «شرف و افتخار بزرگ» محسوب میشود.
اوج رقابت: این رقابت زمانی به اوج خود میرسد که ثروتمندان بر سر اینکه چه کسی هزینه جت خصوصی خاخام، پروازهای بیزینس کلاس یا ویلای لوکس او را در یک شهر اعیاننشین سوئیس بپردازد، با یکدیگر مجادله میکنند.
تصاویر رهبران این نسل، در حالی که با عصایی در دست در پسزمینهای از جنگلها، دریاچهها و کوههای برفی قدم میزنند یا روی یک نیمکت روستایی استراحت میکنند، همواره روی جلد مجلات حریدی را به خود اختصاص میدهد. برای پیروان حسیدی، ظاهر آرام و آرامشبخش رهبرشان، بازتابدهنده «معنویت در بطن زندگی روزمره» و حس قداست است.
منبع: تسنیم