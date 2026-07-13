باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۲۰ هکتار از اراضی زراعی منطقه زرنان در مجاورت روستای دانش شهرستان قدس که یک شرکت خودروسازی با اقدامات غیرمجاز قصد دیوارکشی و تغییر کاربری آن را داشت، با دستور مقام قضایی به وضع سابق بازگردانده شد.

این شرکت خودروسازی طی ماه‌های اخیر در سه نوبت تلاش کرده بود کاربری این اراضی را تغییر دهد. در آخرین مورد نیز با دیوارکشی و اجرای برخی عملیات عمرانی، مقدمات تغییر کاربری این اراضی را فراهم کرده بود.

پس از رصد موضوع، با ورود دستگاه قضایی، دادستان شهرستان قدس دستور آزادسازی اراضی را صادر و مراتب را به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله جهاد کشاورزی و شهرداری ابلاغ کرد.

قوه قضاییه مانع سوءاستفاده یک شرکت خودروسازی در تغییر کاربری ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی شد/ دیوارکشی غیرمجاز با دستور قضایی تخریب شد

در نهایت در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، نسبت به جمع‌آوری کامل دیوارکشی‌های غیرمجاز اقدام شد.

حسن جلال‌زاده، دادستان شهرستان قدس، با تشریح جزئیات پرونده گفت: با ورود دستگاه قضایی و همکاری دستگاه‌های مسئول، عملیات دیوارکشی غیرمجاز در اراضی کشاورزی مجاور روستای دانش متوقف و بخش‌هایی که طی ماه‌های اخیر احداث شده بود، تخریب شد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: این اراضی حدود ۱۲۰ هکتار وسعت دارد و در محدوده زرنان، مجاور روستای دانش شهرستان قدس واقع شده است. مالکان این اراضی دارای سند مالکیت هستند، اما اقدام آنان برای دیوارکشی و فراهم کردن مقدمات تغییر کاربری، غیرقانونی بود.

دادستان شهرستان قدس افزود: مالکان در ایام جنگ اقدام به دیوارکشی پیرامون این اراضی کرده بودند که دستور توقف عملیات صادر شد، اما با وجود این، برخی اقدامات همچنان ادامه داشت؛ از این رو علاوه بر جلوگیری از ادامه دیوارکشی، بخش‌هایی که طی چند ماه گذشته احداث شده بود نیز تخریب و اراضی آزادسازی شد.

جلال‌زاده تصریح کرد: اکنون بخش عمده این اراضی ۱۲۰ هکتاری به وضعیت سابق بازگشته و از تغییر کاربری آن جلوگیری شده است. هرچند در داخل اراضی ساخت‌وسازی انجام نشده بود و عمده اقدامات به دیوارکشی محدود می‌شد، اما همین اقدام نیز می‌توانست مقدمه‌ای برای خروج اراضی از چرخه کشاورزی باشد.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی شهرستان قدس با هرگونه اقدام غیرقانونی در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد قاطع خواهد کرد و اجازه نخواهد داد اراضی زراعی به‌صورت غیرمجاز از کاربری اصلی خود خارج شوند.