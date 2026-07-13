یک قلاده خرس قهوه ای در منطقه چهارباغ شهرستان گرگان تلف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی بیانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان گفت: گزارشی از طرف همیاران محیط زیست شهرستان مبنی بر تلف شدن یک قلاده خرس قهوه ای در محدوده شرق روستای چهارباغ شهرستان گرگان دریافت گردید.

او افزود:در همین راستا ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان جهت صحت و سقم موضوع به منطقه اعزام شدند . بیانی گفت:با توجه به اینکه علت دقیق تلف شدن این گونه ارزشمند در حال حاضر مشخص نیست،

کارشناسان محیط زیست در حال انجام تحقیقات میدانی و بررسی‌های لازم برای تعیین علت اصلی مرگ این گونه شاخص و ارزشمند می‌باشند.

 رئیس اداره محیط زیست گرگان در پایان افزود: پس از تکمیل فرآیند بررسی‌ها و مشخص شدن علت حادثه، گزارش نهایی و رسمی در این خصوص منتشر خواهد شد.

منبع:محیط زیست گلستان

برچسب ها: تلف شدن خرس ، خرس قهوه ای
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تلف شدن یک قلاده خرس قهوه ای در گلستان