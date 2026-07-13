فرمانده یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی استان یزد، از اجرای طرح ماهانه حکاک در شهرستان بافق خبر داد و بر لزوم استعلام از جهاد کشاورزی پیش از هرگونه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ علی فتح‌آبادی فرمانده یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی استان یزد در حاشیه اجرای طرح «حکاک» در شهرستان بافق گفت: این طرح بر اساس تدابیر ابلاغی فرمانده یگان حفاظت، به‌صورت ماهانه در تمامی شهرستان‌های استان اجرا می‌شود.

وی افزود: طرح «حکاک» با هدف حفاظت از اراضی کشاورزی، شناسایی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اجرای احکام قضایی مرتبط اجرا می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به اجرای این طرح در شهرستان بافق اظهار داشت: تاکنون حدود ۱۰ مورد عملیات در نقاط مختلف این شهرستان انجام شده و اجرای طرح همچنان ادامه دارد.

فتح‌آبادی با تأکید بر ضرورت حفظ اراضی کشاورزی گفت: از شهروندان درخواست می‌کنیم پیش از هرگونه ساخت‌وساز به‌ویژه در اراضی خارج از محدوده طرح هادی روستا‌ها و خارج از محدوده شهر، حتماً از جهاد کشاورزی استعلام گرفته و مجوز‌های لازم را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی سرمایه‌ای ارزشمند برای تولید غذا هستند، ادامه داد: تشکیل خاک حاصلخیز فرآیندی بسیار زمان‌بر بوده و ممکن است بین ۳۰۰ تا هزار سال طول بکشد؛ از این رو حفظ این اراضی برای نسل‌های آینده ضروری است.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی استان یزد تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد بدون استعلام از جهاد کشاورزی و بدون دریافت مجوز اقدام به ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی می‌کنند؛ در حالی که پیش از هرگونه اقدام، تذکرات لازم به آنان داده می‌شود و در برخی موارد حتی چندین مرتبه اخطار و ابلاغ قانونی نیز صورت می‌گیرد.

فتح‌آبادی خاطرنشان ساخت: بی‌توجهی به این اخطار‌ها موجب می‌شود یگان حفاظت امور اراضی ناگزیر باشد مطابق قانون با متخلفان برخورد کرده و نسبت به اجرای احکام و قلع‌وقمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز اقدام کند.

منبع؛ روابط عمومی جهاد کشاورزی یزد

برچسب ها: حفاظت از اراضی کشاورزی ، جهاد کشاورزی یزد
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