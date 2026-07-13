بنا بر اعلام سازمان چای کشور، از اردیبهشت امسال تاکنون ۱۹ هزار تن چای خشک در کارخانه‌های چایسازی شمال استحصال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور گفت: از اردیبهشت ۱۴۰۵ تاکنون ۱۹هزار تن چای خشک در کارخانه‌های فرآوری چای در شمال کشور از محصول امسال باغ‌های چای استحصال شده است.

او همچنین از پرداخت ۲۵۱ میلیارد تومان دیگر از بهای برگ سبز خریداری شده از چایکاران در سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: با این واریزی، تاکنون ۶۶ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

با اعلام رئیس سازمان چای کشور، ۲۵۱ میلیارد تومان بهای برگ سبز خریداری شده از چایکاران گیلان و مازندران شامل ۱۶۶ میلیارد تومان قدر سهم دولت و ۸۵ میلیارد تومان سهم کارخانه‌های چایسازی، امروز به حساب آنها واریز شده است.

به گفته جهانساز، با واریزی امروز تاکنون ۲ هزار و ۶۲ میلیارد تومان معادل ۶۶ درصد مطالبات چایکاران شمال کشور بابت خرید امسال پرداخت شده است.

افزایش ۴ درصدی برداشت برگ سبز چای در باغ‌های شمال

او همچنین از افزایش ۴ درصدی برداشت برگ سبز چای امسال از باغ‌های شمال کشور  در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: در این مدت، ۸۴ هزار و ۵۵۱ تن برگ سبز چای به ارزش ۳ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده است که ۵۸ درصد آن درجه یک و ۴۲ درصد بقیه درجه ۲ بوده است.

تولید ۱۹ هزار تن چای خشک در شمال کشور

منبع: روابط عمومی سازمان چای کشور

برچسب ها: چای خشک ، سازمان چای کشور
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