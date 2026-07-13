سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران، ضمن ارائه توصیه‌های کاربردی برای مقابله با موج گرما، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه واحد‌های تولیدی جهت عبور از ناترازی انرژی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - مهدی خلیلی سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران با تشریح وضعیت جوی تا پایان هفته جاری، گفت: با توجه به پیش‌بینی افزایش دما به بیش از ۳۰ درجه سانتی‌گراد و رسیدن آن به ۳۵ درجه در روز سه‌شنبه، آموزشِ راهکار‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از تنش‌های حرارتی در محصولات و تجهیزات کشاورزی، اولویت اصلی مدیریت ترویج است.

او با تاکید بر نقش حیاتی پایداری انرژی در امنیت غذایی، افزود: با توجه به احتمال بروز ناترازی در شبکه برق، از تمامی بهره‌برداران، مدیران گلخانه‌ها، واحد‌های دامپروری و صنایع تبدیلی می‌خواهیم تا با رویکردی پیشگیرانه، آمادگی‌های لازم را ایجاد کنند. در همین راستا، توصیه ترویجی ما به کشاورزان این است که ضمن بررسی دوره‌ای سیستم‌های سرمایشی، نسبت به تهیه و ذخیره‌سازی سوخت کافی برای دیزل‌ژنراتور‌ها و موتور‌های برق پشتیبان اقدام نمایند.

سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مازندران در پایان، گفت: آمادگی در برابر تغییرات اقلیمی، نشان‌دهنده هوشمندی یک تولیدکننده موفق است. کارشناسان ترویج در مراکز جهاد کشاورزی، آماده ارائه مشاوره‌های فنی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و مقابله با تنش‌های گرمایی به بهره‌برداران گرامی هستند.

برچسب ها: تنش دمایی ، واحدهای تولیدی
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