آهنگساز و پژوهشگر موسیقی، از آغاز یک پروژه پژوهشی در حوزه آهنگسازی خبر داد و گفت این طرح با هدف بررسی رویکردهای نوین و نقش آموزش در ارتقای کیفیت آثار موسیقی دنبال می‌شود.

یونس بشیری، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی، از آغاز یک پروژه پژوهشی در حوزه موسیقی خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف بررسی شیوه‌های نوین آهنگسازی، نقش آموزش و تأثیر پژوهش بر کیفیت تولید آثار موسیقایی در حال انجام است.

وی افزود: در این پروژه تلاش می‌شود با مطالعه منابع تخصصی، بررسی تجربه‌های آهنگسازان و تحلیل روندهای معاصر، تصویری دقیق‌تر از مسیرهای نوین آهنگسازی ارائه شود.

بشیری با اشاره به اهمیت پیوند میان دانش و تجربه عملی گفت: پژوهش می‌تواند در کنار فعالیت حرفه‌ای، به ارتقای کیفیت آثار و افزایش نگاه تحلیلی در فرآیند تولید موسیقی کمک کند.

این آهنگساز و پژوهشگر موسیقی ادامه داد: نتایج این پروژه پس از تکمیل، می‌تواند مبنایی برای گفت‌وگوهای تخصصی و تبادل تجربه میان فعالان حوزه موسیقی باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که توجه بیشتر به پژوهش و آموزش، زمینه رشد هرچه بیشتر موسیقی و افزایش کیفیت آثار تولیدی را فراهم کند.

برچسب ها: آهنگسازی ، موسیقی
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