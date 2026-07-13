باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - اقدامات تعبیه شده در حوزههای مالیاتی، صنعت بیمه ، بانکهای دولتی و گمرکات کل کشور در بسته حمایتی وزارت اقتصاد در راستای استمهال اقساط و بدهیهای بانکی، مالیاتی و بیمه کسبوکارها و بنگاههای آسیبدیده از جنگ اقدام مهم و موثری است که کمک بزرگی به تنفس بنگاهها و ایجاد امکان سرمایهگذاری در این بخشها خواهد کرد.
وزارت اقتصاد به عنوان بازوی اقتصادی دولت و مسئول کنترل امول اقتصادی کشور مسئولیت رونق بخشیدن به تولید و تجارت و بهبود فضای کسب و کار کشور را برعهده دارد. در همین راستا، این وزارتخانه بسته حمایتی ویژهای را برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ اخیر تدارک دیده است.
در چارچوب بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد، دستگاههای مختلف شامل بیمه مرکزی، بانکهای دولتی، سازمان امور مالیاتی و گمرک کل کشور اقدامات حمایتی را به اجرا میگذارند.
سازمان امور مالیاتی در راستای کمک به بنگاههای اقتصادی و افزایش نقدینگی آنها اقدام به بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کرده است. همچنین اگر مودی مبلغی بیشتر از عوارض و مالیات نزد سازمان امور مالیاتی داشته باشد و مطالبه کند، به سرعت اعطا میشود.
سیاستهای سازمان امور مالیاتی در راستای افزایش نقدینگی بنگاههای اقتصادی و کمک به آنها به منظور ادامه حیات و حفظ سطح اشتغالشان است. از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی میتوان به اعطای اعتبارات و بخشودگیهای مالیاتی متناسب با نیازهای هر بنگاه اقتصادی و اعطای معافیت مالیات حقوق به بنگاههای تولیدی آسیبدیده از جنگ اشاره کرد.
کامبیز میرکریمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در خصوص اقدامات حمایتی سازمان امور مالیاتی به منظور کمک به کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی که در چارچوب بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: اقداماتی مانند اعطای تنفس و ایجاد امکان تقسیط چند ساله بدهیهای مالیاتی بنگاههای آسیبدیده از جنگ بسیار کمککننده هستند. در شرایط جنگی قرار داریم و بنگاههای اقتصادی به شدت از جنگ آسیب دیدهاند، بر همین اساس، لزوم حمایت از آنها بیش از پیش مطرح شده است.
وی ادامه داد: این واقعیت وجود دارد که درآمدهای دولت از محل مالیات است و اعمال سیاستهای حمایتی توسط سازمان امور مالیاتی به کاهش درآمدهای دولت میانجامد. اما حکمرانی صحیح به معنای اولویتبندی درست است. در شرایط فعلی که کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی بر اثر جنگ دچار آسیب جدی شدهاند، کمک به آنها نسبت به افزایش درآمدهای دولت اولویت و ضرورت بیشتری دارد.
وی ادامه داد: اقدامات تعبیه شده در حوزههای مالیاتی، صنعت بیمه ، بانکهای دولتی و گمرکات کل کشور در بسته حمایتی وزارت اقتصاد در راستای استمهال اقساط و بدهیهای بانکی، مالیاتی و بیمه کسبوکارها و بنگاههای آسیبدیده از جنگ اقدام مهم و موثری است که کمک بزرگی به تنفس بنگاهها و ایجاد امکان سرمایهگذاری در این بخشها خواهد کرد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه خاطرنشان کرد: اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر پیشبینی یک بسته حمایتی ویژه به منظور کمک به کسب و کارها و بنگاههای اقتصادی آسیب دیده از جنگ مثبت ارزیابی میشود. اما این به معنای نفی مسئولیت دیگر وزارتخانهها و دستگاهها نیست. تمامی ارکان دولت باید به کمک بیایند و زمینه را برای ادامه حیات بنگاههای اقتصادی و تقویت آنها فراهم کنند.