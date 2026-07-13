باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که اتحادیه اروپا در مورد بسته تحریم‌های گسترده بیست و یکم علیه روسیه تصمیمی نگرفته است، اما ممکن است روز دوشنبه تصمیم بگیرد که ۲۵۰ فرد و نهاد را به فهرست تحریم‌های روسیه اضافه کند.

کالاس پیش از نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: "ما امیدواریم که ۲۵۰ مورد در فهرست قرار گیرد. این بیشترین تعداد فهرستی است که تاکنون انجام داده‌ایم. "

وی افزود: "وقتی صحبت از بسته بیست و یکم می‌شود، هنوز سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. "

کستوتیس بودریس، وزیر امور خارجه لیتوانی گفت که کشور‌های اتحادیه اروپا هنوز در مورد ممنوعیت پیشنهادی خدمات دریایی و تشدید محدودیت‌های گاز طبیعی مایع روسیه به تصمیمی نرسیده‌اند. او به خبرنگاران گفت: «بنابراین من در حال بررسی این هستم که آیا به اندازه کافی جدی هستیم یا خیر. ما نمی‌توانیم منافع اقتصادی را بالاتر از منافع امنیتی قرار دهیم. این یک روند بسیار خطرناک است.»

منبع: رویترز