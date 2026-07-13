کارت مربیگری ۱۵۰۰ نفر از مربیانی که فاقد فعالیت مؤثر بودند یا در دوره‌های دانش‌افزایی حضور نیافتند را باطل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فدراسیون کشتی در اقدامی، کارت مربیگری ۱۵۰۰ نفر از مربیانی را که فاقد فعالیت در باشگاه بودند، ابطال کرد.

در حال حاضر ۶۰۰۰ مربی به صورت فعال در باشگاه‌های سراسر کشور مشغول فعالیت هستند، همچنین بررسی‌های اندیشکده فدراسیون کشتی نشان می‌دهد ۱۵۰۰ نفر دیگر با وجود داشتن کارت مربیگری، فعالیت مؤثری در باشگاه‌ها نداشتند، کارت مربیگری آنها ابطال شد.

بر اساس سیاست‌های آموزشی فدراسیون کشتی، شرکت در دوره‌های دانش‌افزایی اندیشکده فدراسیون برای تمامی مربیان الزامی است و عدم حضور در این دوره‌ها منجر به ابطال کارت مربیگری خواهد شد. فدراسیون کشتی با هدف حفظ استاندارد‌های آموزشی و ارتقای سطح علمی مربیان، اجرای این برنامه را با جدیت دنبال می‌کند.

برچسب ها: کشتی ، داور کشتی
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