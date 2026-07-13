نخست‌وزیر عراق در راس هیاتی دولتی و اقتصادی برای انجام سفری رسمی بغداد را به مقصد واشنگتن ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق صبح زود دوشنبه بغداد را به مقصد واشنگتن در یک سفر رسمی ترک کرد.

دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: «نخست وزیر علی فالح الزیدی در راس یک هیئت دولتی و اقتصادی، بغداد را به مقصد آمریکا در یک سفر رسمی ترک کرد.»

پیش از این مقامات عراقی توافق‌نامه‌هایی که قرار است امضا شوند شامل چندین یادداشت تفاهم در بخش نفت و گاز خواهد بود، زیرا عراق آماده می‌شود تا شرکت‌های مختلف آمریکایی را جذب کند که این امر باعث افزایش ظرفیت تولید نفت خواهد شد.

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: عراق و آمریکا ، نخست وزیر عراق
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