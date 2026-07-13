تهیه‌کننده ویژه‌برنامه «جام ۲۶» علت عدم حضور محمدرضا احمدی در مسابقات این دوره جام‌جهانی را کسالت پدرش عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - قبل از شروع مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۶، با وجود اعلام حضور ترکیب محمدرضا احمدی و محمدحسین میثاقی به عنوان مجریان جام‌جهانی در برنامه «جام ۲۶» تلویزیون، اما این برنامه با حضور حافظ کاظم‌زاده و محمدحسین میثاقی آغاز شد. عدم حضور احمدی برخلاف سالیان گذشته و همکاری او در یک پلتفرم ورزشی همزمان با شروع مسابقات جام‌جهانی، گمانه‌زنی‌هایی را مبنی قطع همکاری او با صداوسیما مطرح کرد.

با این حال، مهدی هاشمی تهیه‌کننده ویژه‌برنامه «جام ۲۶» ضمن تکذیب این اخبار تصریح کرد: در دوره‌های گذشته جام‌جهانی و یورو از ترکیب محمدرضا احمدی و محمدحسین میثاقی استفاده می‌کردیم، اما امسال به دلیل کسالت پدر آقای احمدی و همچنین طولانی بودن زمان برنامه، از حضور حافظ کاظم‌زاده استفاده شد. این موضوع نیز در نخستین قسمت برنامه توسط مجریان برای مخاطبان توضیح داده شد.

برچسب ها: محمدرضا احمدی ، فوتبال ، جام جهانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۱۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
خدا رو شکر نبود راحت بودیم
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۲۲ تير ۱۴۰۵
کسالت داشت
۰
۰
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