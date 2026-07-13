باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - قبل از شروع مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۶، با وجود اعلام حضور ترکیب محمدرضا احمدی و محمدحسین میثاقی به عنوان مجریان جام‌جهانی در برنامه «جام ۲۶» تلویزیون، اما این برنامه با حضور حافظ کاظم‌زاده و محمدحسین میثاقی آغاز شد. عدم حضور احمدی برخلاف سالیان گذشته و همکاری او در یک پلتفرم ورزشی همزمان با شروع مسابقات جام‌جهانی، گمانه‌زنی‌هایی را مبنی قطع همکاری او با صداوسیما مطرح کرد.

با این حال، مهدی هاشمی تهیه‌کننده ویژه‌برنامه «جام ۲۶» ضمن تکذیب این اخبار تصریح کرد: در دوره‌های گذشته جام‌جهانی و یورو از ترکیب محمدرضا احمدی و محمدحسین میثاقی استفاده می‌کردیم، اما امسال به دلیل کسالت پدر آقای احمدی و همچنین طولانی بودن زمان برنامه، از حضور حافظ کاظم‌زاده استفاده شد. این موضوع نیز در نخستین قسمت برنامه توسط مجریان برای مخاطبان توضیح داده شد.