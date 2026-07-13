باشگاه خبرنگاران جوان - زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: عدم تغییر در خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی کماکان حاکی از وزش باد شدید تا خیلی شدید همراه با گرد و خاک بویژه در نیمه شرقی استان است که سبب کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

او افزود: همچنین در مناطق مستعد و مرز شرقی و جنوب شرق خراسان جنوبی در برخی ساعات طوفان گرد و خاک و بروز خسارت هم محتمل است.

زارعی بیان کرد: به لحاظ دمایی در ۲۴ آینده تغییرات دما ناچیز و از فردا تا پایان هفته روند تغییرات افزایشی است و هوا گرم‌تر خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: هشدار صادر شده در روز‌های گذشته تا روز چهارشنبه اعتبار دارد و به قوت خودش باقی است.

او عنوان کرد: در شبانه روز گذشته خضری دشت بیاض و قهستان با ۱۹ درجه سیلسیوس سردترین و دهسلم با ۴۴ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقطه خراسان جنوبی بوده و نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی بین ۳۵ و ۲۱ درجه سیلسیوس ثبت شده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی