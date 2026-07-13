به گفته کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از فردا تا پایان هفته روند تغییرات دما افزایشی است و هوا گرم‌تر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زارعی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: عدم تغییر در خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی کماکان حاکی از وزش باد شدید تا خیلی شدید همراه با گرد و خاک بویژه در نیمه شرقی استان است که سبب کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. 

او افزود: همچنین در مناطق مستعد و مرز شرقی و جنوب شرق خراسان جنوبی در برخی ساعات طوفان گرد و خاک و بروز خسارت هم محتمل است.

زارعی بیان کرد: به لحاظ دمایی در ۲۴ آینده تغییرات دما ناچیز و از فردا تا پایان هفته روند تغییرات افزایشی است و هوا گرم‌تر خواهد شد. 

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: هشدار صادر شده در روز‌های گذشته تا روز چهارشنبه اعتبار دارد و به قوت خودش باقی است.

او عنوان کرد: در شبانه روز گذشته خضری دشت بیاض و قهستان با ۱۹ درجه سیلسیوس سردترین و دهسلم با ۴۴ درجه سیلسیوس گرم‌ترین نقطه خراسان جنوبی بوده و نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی بین ۳۵ و ۲۱ درجه سیلسیوس ثبت شده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی

برچسب ها: هواشناسی ، دمای هوا
خبرهای مرتبط
تا فردا هوا در خراسان جنوبی گرم‌تر می‌شود
گرما در خراسان جنوبی تشدید می‌شود
صدور هشدار زرد هواشناسی در خراسان جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
هشدار دادگستری خراسان جنوبی نسبت به برخورد‌های قضایی با عاملان سقط جنین
کشف بیش از ۷۹ کیلو شیشه و هروئین در سربیشه
هوا در خراسان جنوبی گرم‌تر می‌شود