باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سرگردانی خودرو‌ها در سیل ویرانگر شمال‌شرق چین + فیلم

تصاویری از سرگردانی خودرو‌ها در سیل ویرانگر شمال شرق چین را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارش‌های سیل‌آسا و طغیان آب در شمال‌شرق چین، خیابان‌ها را به رودخانه تبدیل کرده و ده‌ها خودرو را در جریان شدید آب سرگردان و گرفتار کرده است.

این سیلاب‌ها در پی بارندگی‌های شدید ناشی از سامانه طوفانی اخیر رخ داده است.

 

مطالب مرتبط
سرگردانی خودرو‌ها در سیل ویرانگر شمال‌شرق چین + فیلم
young journalists club

تاکید بر توسعه و تحکیم روابط راهبردی ایران و چین

سرگردانی خودرو‌ها در سیل ویرانگر شمال‌شرق چین + فیلم
young journalists club

 سیل مرگبار در جنوب چین با ۳۹ کشته + فیلم

سرگردانی خودرو‌ها در سیل ویرانگر شمال‌شرق چین + فیلم
young journalists club

سیل اشک در خراسان؛ بدرقه آخر آقای قهرمان + فیلم

سرگردانی خودرو‌ها در سیل ویرانگر شمال‌شرق چین + فیلم
young journalists club

سیل ویرانگر در داغستان روسیه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
رهبر انقلاب در دوران ریاست‌جمهوری، ضیافت رسمی را به‌خاطر مشروب ترک کردند + فیلم
۹۴۵

رهبر انقلاب در دوران ریاست‌جمهوری، ضیافت رسمی را به‌خاطر مشروب ترک کردند + فیلم

۲۲ . تير . ۱۴۰۵
تصاویری از حضور زائران رضوی در آرامگاه رهبر شهید انقلاب + فیلم
۹۱۴

تصاویری از حضور زائران رضوی در آرامگاه رهبر شهید انقلاب + فیلم

۲۲ . تير . ۱۴۰۵
بازی با اعداد، ترفند شبکه‌های معاند + فیلم
۶۲۰

بازی با اعداد، ترفند شبکه‌های معاند + فیلم

۲۲ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha