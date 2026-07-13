آسمان مازندران امروز و فردا صاف و آفتابی با افزایش دما همراه خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تاکامی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز دوشنبه ۲۲ تیر و فردا سه شنبه ۲۳ تیر صاف و آفتابی با افزایش دما همراه خواهد بود.

اوافزود: از چهارشنبه تا اواخر هفته به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابر و احتمال بارش‌های پراکنده باران در دامنه‌ها و ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

تاکامی گفت: دیروز ساری و دشت ناز با ۲۴ درجه سانتی گراد گرمترین ودلیر چالوس با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مناطق استان گزارش شد.

او افزود: دریا امروز موج متوسط دارد برای شنا مناسب نیست، اما برای سایر فعالیت‌های دریایی با رعایت جوانب احتیاط انجام شود.

منبع:هواشناسی مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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