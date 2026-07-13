باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تبیین وضعیت ناترازی برق در کشور، جزئیات دقیقی از میزان تولید، مصرف، محدودیت‌های شبکه و راهکار‌های عبور از پیک مصرف ارائه کرد.

مسائلی با اشاره به عبور کشور از پیک دمایی و افزایش مصرف اظهار کرد: در حال حاضر میزان پیک مصرف برق کشور به حدود ۷۱ هزار مگاوات رسیده است، در حالی که میزان تولید به حدود ۶۳ هزار مگاوات است و این امر نشان‌دهنده کسری لحظه‌ای ۸ هزار مگاواتی در شبکه برق کشور است.

دبیر سندیکای صنعت برق کشور با تشریح عوامل کاهش تولید افزود: حدود ۴ هزار و ۳۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور در دوران جنگ دچار آسیب شده و در طول چند روز اخیر نیز حدود ۲ هزار مگاوات دیگر از نیروگاه‌های کشور بر اثر حوادث از مدار خارج شده‌اند که این مجموع حوادث، شدت ناترازی را افزایش داده است.

نقش تجهیزات سرمایشی در ناترازی شبکه

او با تأکید بر اینکه سهم عمده‌ای از مصرف برق به وسایل سرمایشی اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: به دلیل گرمای سراسری حاکم بر کشور، بین ۳۵ تا ۳۸ هزار مگاوات مصرف مربوط به تجهیزات برودتی است. در واقع بالغ بر نیمی از پیک مصرف کشور و نزدیک به ۶۰ درصد از برق قابل تحویل، صرف مصارف سرمایشی می‌شود. با توجه به اینکه کنتور‌های آبی موجود در بازار معمولاً دارای دو دور کند و تند هستند، امکان کاهش بیشتر مصرف برای خانوار‌ها به دشواری میسر است.

تغییر سیاست‌های مدیریت مصرف

مسائلی با اشاره به تغییر رویکرد در مدیریت مصرف گفت: در دولت سیزدهم پویش «دمای ۲۴ درجه» اجرا می‌شد، اما امسال پویش «دمای ۲۵ درجه» جایگزین شده است؛ به این معنا که از مشترکان درخواست شده یک درجه دمای بالاتر را تحمل کنند.

او در خصوص علت تأخیر در آغاز خاموشی‌ها نسبت به سال ۱۴۰۴ که از فروردین‌ماه آغاز شده بود، اظهار کرد: شرایط خاص بهار امسال و عدم حضور بسیاری از شهروندان در منازل، توقف فعالیت صنایع و محدودیت ساعات کاری ادارات (تا ساعت ۱۳)، منجر به کاهش موقت مصرف شده بود.

چالش تأمین سوخت نیروگاهی و نگرانی‌های زمستان

دبیر سندیکای صنعت برق کشور ضمن هشدار نسبت به وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها گفت: در حال حاضر تأمین گاز نیروگاه‌ها با چالش مواجه بوده و بیشتر نیروگاه‌ها ناچار به استفاده از ذخایر گازوئیل هستند. با نزدیک شدن به فصل زمستان و افزایش تقاضا برای گاز خانگی، پیش‌بینی می‌شود سهم تحویل گاز به نیروگاه‌ها کاهش یابد که این امر علاوه بر مشکلات تأمین برق، می‌تواند موجب افزایش آلودگی هوا شود.

او در پاسخ به سؤالی مبنی بر دلایل بروز ناترازی، مسئولیت اصلی را متوجه وزارت نیرو و صنعت برق ندانست و تصریح کرد: برق یک انرژی تبدیلی است و تولید آن نیازمند منابع آبی مناسب یا تأمین سوخت مورد نیاز است. مشکل عمده صنعت برق، چالش نقدینگی و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به وزارت نیرو است که مانع از توسعه لازم در نیروگاه‌ها و شبکه برق شده است. بر این اساس، کسری ۱۰ هزار مگاواتی برای امسال منطقی به نظر می‌رسد.

مسائلی در خصوص جایگاه انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: نیروگاه‌های خورشیدی در میان‌باری پاسخگو هستند، اما در تأمین برق شب‌هنگام کارایی ندارند؛ لذا در شب‌هنگام، به‌ویژه در روز‌های گرم، شبکه برق در مضیقه است و مدیریت مصرف روشنایی در منازل، مغازه‌ها و پاساژ‌ها اهمیت دوچندان می‌یابد.

خاموشی‌های حداقل ۲ ساعته و اولویت‌بخشی به صنعت

دبیر سندیکای صنعت برق کشور با بیان اینکه حداقل زمان خاموشی تابستان حدود ۲ ساعت خواهد بود، تأکید کرد: ۸۲ درصد از مشترکان صنعت برق خانگی هستند، اما کمتر از یک درصد مشترکان صنعتی، ۴۰ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند؛ این در حالی است که سهم مصرف خانگی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است؛ برای پویایی تولید و حفظ چرخ اقتصاد، خانوار‌ها باید آمادگی تحمل قطعی برق بیشتری را داشته باشند تا چرخ فعالیت صنایع از حرکت بازنایستد.

او تأکید کرد: برق یک کالای اساسی است و اگر نگاه دولت به آن به عنوان یک کالای اساسی تغییر نکند، مشکلات صنعت برق هر ساله تشدید خواهد شد.