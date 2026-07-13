باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی یک جامعه با حادثهای بزرگ، تلخ و سرنوشتساز نظیر شهادت رهبر یک امت متحد و عظیم دینی روبهرو میشود؛ بزرگترها معمولاً با واژههایی مانند «سوگ ملی»، «حماسه»، «شهادت» و «وداع» از آن یاد میکنند؛ اما کودک این واژهها را نه با تعریفهای رسمی، بلکه با احساس خانه، چهره پدر و مادر، لحن حرف زدن بزرگترها و فضای رسانه میفهمد. مسئولیت خانواده و مربی از همین جا آغاز میشود: ترجمه این مفاهیم سنگین و عاطفی مانند شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای به زبانی که برای کودک قابل فهم، امن و آرامشبخش باشد. در این راستا با حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر مشکاتی، دینپژوه و کارشناس دینی به گفتوگو پرداختهایم.
گفتوگویی که حول محورهای این موضوع شکل گرفته که در چنین موقعیتهایی، هدف ما نباید انتقال همه جزئیات حادثه یا بازگویی بار کامل اندوه باشد؛ بلکه مهم آن است که کودک، در عین آگاهی از شهادت رهبر انقلاب، دچار ترس، آشفتگی و ابهام نشود. او باید بداند غم داشتن طبیعی است و یاد کردن از بزرگان محترم و رهبر شهید انقلاب ارزشمند است و در دل اندوه نیز میتوان از ارزشهایی مانند شجاعت، خدمت، ایمان و امید سخن گفت. هنر تربیتی ما دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا میکند؛ رساندن حقیقت شهادت رهبر ملت ایران، بیآنکه امنیت روانی کودک آسیب ببیند. در ادامه مشروح این گفتوگو را بخوانید.
شیوه گفتوگو درباره شهادت و وداع
برای سخن گفتن با کودک درباره شهادت و وداع با رهبر شهید انقلاب امام خامنهای ـ شخصیت بزرگ دینی که جایگاه ویژهای در دل خانوادهها دارند ـ نخست باید سن و ظرفیت عاطفی او را در نظر گرفت. کودک خردسال بیش از آنکه مفهوم «شهادت» را درک کند، متوجه تغییر حال و هوای اطرافیان میشود. او میپرسد: «چرا همه ناراحتاند؟»، «چرا تلویزیون این طور شده؟» یا «یعنی چه که رهبر شهید شده است؟».
پاسخ باید کوتاه، روشن و بدون پیچیدگی باشد؛ مثلاً میتوان گفت: «برخی انسانهای بزرگ مانند امام خامنهای، همه زندگیشان را برای حفظ مردم، خدمت و دفاع از خوبیها سپری میکنند. وقتی در این راه جانشان را از دست میدهند، ما با احترام و محبت از آنها یاد میکنیم و به راهشان ادامه میدهیم».
نکته مهم این است که کودک را با تصویرهای هولناک و تحلیلهای سنگین سیاسی درباره شهادت رهبر مواجه نکنیم. کودک بیش از هر چیز نیاز دارد بداند جهان هنوز جای امنی است و خانواده کنار او حضور دارد. اگر مفهوم «وداع» با امام خامنهای را توضیح میدهیم، بهتر است آن را با زبان احترام و محبت بیان کنیم:
«ما رهبرمان را خیلی دوست داریم؛ وقتی او از میان ما میرود، برایش دعا میکنیم، یادش را زنده نگه میداریم و از خوبیهایش با هم حرف میزنیم».
بازگویی سوگ ملی و خلق همدلی اجتماعی
در ترجمه مفهوم «سوگ ملی» در پی شهادت رهبر انقلاب، باید از واژههایی کمک گرفت که برای کودک قابل لمس باشد. به جای تعریفهای رسمی، میتوان گفت: «گاهی یک اتفاق آن قدر مهم است که خیلی از مردم با هم ناراحت میشوند؛ چون احساس میکنند فردی عزیز، خدمتگزار و رهبرشان، امام خامنهای را از دست دادهاند». در این صورت کودک درمییابد که اندوه جمعی و مراسم سوگواری رهبر شهید، نشانه محبت و قدرشناسی است، نه صرفاً فضایی ترسناک و نامفهوم. اگر او این همدلی را در قالب رفتارهای آرام، دعا، مراسم محترمانه یا گفتوگوی صمیمی در خانه ببیند، مفهوم سوگ برایش از آشفتگی به همدلی تبدیل میشود.
مفاهیم حماسه و فقدان؛ ایجاد الگو و امید از شهادت امام خامنهای
از سوی دیگر، «حماسه» مفهومی است که نباید در سایه غم شهادت رهبر فراموش شود. کودک باید یاد بگیرد در کنار اندوه فقدان امام خامنهای، میتوان از بزرگی روح، استقامت و فداکاری و مفهوم رفیع شهادت سخن گفت. اگر فقط از فقدان بگوییم، ذهن کودک با غم بیپاسخ پر میشود؛ اما اگر از ارزشهای حماسی رهبر شهید انقلاب سخن بگوییم، او با الگویی روشن روبهرو خواهد شد. میتوان گفت: «بعضی آدمها آن قدر شجاع و وفادارند که برای مردم و دفاع از حقیقت، سختیهای زیادی را تحمل میکنند. ما این شجاعت و خوبی را حماسه مینامیم؛ رهبرمان، امام خامنهای یکی از این انسانهای بزرگ بودند».
اجازه بیان احساسات و حمایت روانی
خانواده باید به کودک اجازه دهد احساساتش را هنگام شنیدن خبر شهادت امام خامنهای بیان کند. برخی کودکان سؤال میپرسند، برخی سکوت میکنند و برخی ممکن است نگران از دست دادن عزیزان خود شوند. در این مواقع، بهجای سرکوب پرسش یا تغییر ناگهانی موضوع، باید با آرامش پاسخ داد: «ناراحت شدن طبیعی است»، «اگر چیزی ذهنت را مشغول کرده، میتوانی بپرسی» و «ما کنار هم هستیم». این همراهی، از خود توضیح هم مهمتر است؛ زیرا کودک را از ابهام بیرون میآورد و به او احساس پناه میدهد.
روایت دینی شهادت امام خامنهای با زبان محبت
در روایت شهادت رهبر شهید انقلاب امام خامنهای برای کودک، الگوی زبان دینی باید لطیف و متناسب باشد. در خانوادههای مذهبی میتوان بر این نکته تأکید کرد که شهید کسی است که در راه خدا، حق و مردم، از جان خود میگذرد. اما نباید این بیان با به تصویر کشیدن خشونت یا هیجان افراطی همراه شود. کودک باید از شهادت رهبر معنای ایثار، پاکی، سربلندی و ادامه راه خیر و حق را بفهمد؛ اگر این توضیح با یاد اهل بیت (ع) و زبان محبت و کرامت همراه شود، اثر تربیتی آن عمیقتر خواهد شد.
نقش خانواده در مواجهه با شهادت رهبر انقلاب در شرایط جنگ تحمیلی سوم
در شرایطی که جامعه ما با موجی از تهاجمهای نظامی، فرهنگی و رسانهای مواجه است و ما کماکان در زمان «جنگ تحمیلی سوم» بهسر میبریم؛ شهادت امام خامنهای میتواند برای کودک و نوجوان شوکآور و اضطرابزا باشد. دشمنان علاوه بر تلاش برای تحریف مفاهیم کلیدی مانند شهادت رهبر، پیوندهای عاطفی و معنوی نسل جدید را هدف گرفتهاند. در این شرایط، خانواده میتواند با بهرهگیری از آموزههای دینی و تربیتی صحیح، سپر دفاعی کودک باشد و شهادت رهبر را نه صرفاً به معنای فقدان، بلکه به عنوان ادامه راه و الگوی همدلی، خدمت و پایداری معرفی کند.
هنر خانواده در این عرصه، ترجمه مفاهیم سنگین شهادت امام خامنهای به زبان کودکانه و ساختن محیطی مقاوم و امیدوار است؛ محیطی که کودک دیدگاهش نسبت به شهادت رهبر، آمیخته با امید، شجاعت، مسئولیت اجتماعی و ادامه راه باشد.
در مراسم سوگواری یا یادبود رهبر شهید انقلاب، میتوان از کودک خواست دعا بنویسد، کارت یادبود تهیه کند یا خاطرهای از خوبیهای امام خامنهای را بیان کند؛ همچنین او را تشویق کرد پرسشهایش را درباره مفاهیم شهادت و اندوه مطرح کند تا از اضطراب دور شود. تکرار همدلی و شرکت در فعالیتهای خیرخواهانه و توضیح رفتارهای عزتبخش رهبر، زمینه را برای رشد عزت نفس، هویت ملی و بلوغ اجتماعی کودک فراهم خواهد کرد. در این شرایط، خانوادهها با آگاهی و مسئولیت، بدون تزریق ترس یا بیتوجهی، کودک را همراهی کنند و از سوگواری رهبر، پلی برای رشد معنوی، انسجام خانوادگی و مقابله با تهاجم فرهنگی بسازند. این رویکرد، نهتنها امنیت روانی کودک را حفظ میکند، بلکه او را مقاوم و امیدوار در جامعه اسلامی پرورش میدهد.
سخن پایانی
جمعبندی اینکه؛ ترجمه و بازگویی مفاهیم سوگ ملی، شهادت امام خامنهای، وداع و حماسه به زبان کودکانه، کاری ظریف و تربیتی بوده که نیازمند صداقت، سادگی، امنیت و همراهی است. کودک باید بداند غم داشتن طبیعی است، از بزرگان میتوان با احترام یاد کرد و در دل حادثههای تلخ، از شجاعت، ایمان و امید سخن گفت. اگر خانوادهها میان «حقیقت» و «آرامش» تعادل برقرار کنند، روایت شهادت رهبر انقلاب و وداع نه به زخمی در ذهن کودک، بلکه به فرصتی برای پرورش همدلی، هویت و آرامش تبدیل خواهد شد و کودک از ابهام و ترس عبور میکند و به درکی سالم، عاطفی و معنادار میرسد.
منبع: روزنامه قدس