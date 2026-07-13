فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر گفت: یک فروند موتورلنج صیادی حامل سه هزار کیلوگرم آبزی صید شده به روش ممنوعه ترال، در گشت دریایی مشترک با فرماندهی مرزبانی شناسایی و توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - محسن منفردیان روز دوشنبه گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به پایش مستمر آب‌های استان توسط نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات اظهار کرد: در اجرای طرح عملیاتی مبارزه با صید مخرب، غیرمجاز و خارج از فصل ترال و همچنین کنترل شناورهای صیادی استان، پس از دریافت اخبار دقیق از منابع محلی و انجام هماهنگی‌های لازم، یک فروند موتورلنج صیادی در محدوده لنگرگاه بوشهر شناسایی شد.

وی افزود: در عملیات مشترک نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان، فرماندهی مرزبانی استان و با همراهی فرمانده و عوامل پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان بوشهر موتورلنج متخلف توقیف شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر ادامه داد: در بازرسی از این شناور که متعلق به اسکله صیادی صلح‌آباد بوشهر بود، کارشناسان صید و صیادی اداره‌کل شیلات استان پس از بررسی محموله صید، احراز کردند که صید موجود با استفاده از روش ممنوعه ترال انجام شده است.

منفردیان تصریح کرد: در میان آبزیان صید شده، تعدادی کوسه‌ماهی نیز مشاهده شد که صید آن‌ها مشمول ضوابط و مقررات حفاظتی است.

وی با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر در برخورد با متخلفان صید و صیادی یادآورشد: برای شناور یادشده پرونده تخلف تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی و کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی ارسال شد.

برچسب ها: صید ترال ، شیلات
خبرهای مرتبط
توقیف ۳ شناور حامل کالای قاچاق در بوشهر
مجوز صید ترال برای ۲۱ کشتی در آب‌های بوشهر؛ معیشت صیادان در خطر است
توقیف ۳ شناور متخلف و کشف بیش از ۸ تن صید ترال در سواحل بوشهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادارات استان بوشهر چهارشنبه تعطیل شد؛ کاهش ساعت کاری در روز سه‌شنبه
آخرین اخبار
ادارات استان بوشهر چهارشنبه تعطیل شد؛ کاهش ساعت کاری در روز سه‌شنبه
برای حراست از تنگه نیازی به کارگر خارجی نداریم
شناور حامل سه تن صید ترال در آب‌های استان بوشهر توقیف شد