فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر گفت: یک فروند موتورلنج صیادی حامل سه هزار کیلوگرم آبزی صید شده به روش ممنوعه ترال، در گشت دریایی مشترک با فرماندهی مرزبانی شناسایی و توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن منفردیان روز دوشنبه گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به پایش مستمر آب‌های استان توسط نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات اظهار کرد: در اجرای طرح عملیاتی مبارزه با صید مخرب، غیرمجاز و خارج از فصل ترال و همچنین کنترل شناورهای صیادی استان، پس از دریافت اخبار دقیق از منابع محلی و انجام هماهنگی‌های لازم، یک فروند موتورلنج صیادی در محدوده لنگرگاه بوشهر شناسایی شد.

وی افزود: در عملیات مشترک نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان، فرماندهی مرزبانی استان و با همراهی فرمانده و عوامل پایگاه حفاظت منابع آبزیان شهرستان بوشهر موتورلنج متخلف توقیف شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر ادامه داد: در بازرسی از این شناور که متعلق به اسکله صیادی صلح‌آباد بوشهر بود، کارشناسان صید و صیادی اداره‌کل شیلات استان پس از بررسی محموله صید، احراز کردند که صید موجود با استفاده از روش ممنوعه ترال انجام شده است.

منفردیان تصریح کرد: در میان آبزیان صید شده، تعدادی کوسه‌ماهی نیز مشاهده شد که صید آن‌ها مشمول ضوابط و مقررات حفاظتی است.

وی با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر در برخورد با متخلفان صید و صیادی یادآورشد: برای شناور یادشده پرونده تخلف تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی و کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی ارسال شد.