باشگاه خبرنگاران جوان -غریب سجادی در این مراسم ضمن قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج در حوزه‌های عمرانی و روستایی، اظهار داشت: خدمت به اقشار آسیب‌پذیر و تأمین مسکن برای خانواده‌های کم‌برخوردار باید همواره به عنوان اولویت اصلی در دستور کار این نهاد قرار داشته باشد.

فرماندار سنندج با اشاره به خسارات وارده به منازل مسکونی در جریان حوادث اخیر گفت: شهرستان سنندج بیشترین میزان خسارت مسکونی در سطح استان را متحمل شده است.

وی با بیان اینکه «روند بازسازی بر روی ریل اجرا قرار گرفته است»، افزود: پرونده‌های مربوط به خسارت‌دیدگان تشکیل شده و عملیات بازسازی با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی مرتبط به سرعت در حال پیگیری است.

سجادی با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی روستا‌های سنندج تصریح کرد: بسیاری از روستا‌های این شهرستان به دلیل نزدیکی به مرکز شهر و رشد جمعیت، به کانون‌های مهم سکونتگاهی تبدیل شده‌اند. این تغییرات، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت اصولی را برای جلوگیری از آسیب‌هایی نظیر حاشیه‌نشینی که ناشی از توسعه نامتوازن گذشته است، دوچندان می‌کند.

وی در ادامه از همکاری مؤثر بنیاد مسکن در اجرای پروژه‌های عمرانی روستایی، از جمله تأمین و الحاق زمین برای احداث فضا‌های ورزشی، تقدیر کرد و خواستار تقویت این تعامل بین‌دستگاهی شد.

فرماندار سنندج ابراز امیدواری کرد که با مدیریت جدید، روند خدمت‌رسانی به مردم با شتاب و کیفیت مطلوب‌تری استمرار یابد.

در پایان این نشست، از خدمات و تلاش‌های «سینا صالحی» رئیس پیشین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج قدردانی شد و «ساسان سجادی» به عنوان رئیس جدید این مجموعه معرفی گردید.