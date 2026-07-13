فرماندار شهرستان سنندج در آیین تکریم و معارفه رئیس بنیاد مسکن این شهرستان، بر لزوم شتاب‌بخشی به روند بازسازی ۳۵۴۹ واحد مسکونی آسیب‌دیده از جنگ اخیر و اولویت‌بندی ساخت مسکن برای اقشار کم‌برخوردار تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -غریب سجادی در این مراسم ضمن قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج در حوزه‌های عمرانی و روستایی، اظهار داشت: خدمت به اقشار آسیب‌پذیر و تأمین مسکن برای خانواده‌های کم‌برخوردار باید همواره به عنوان اولویت اصلی در دستور کار این نهاد قرار داشته باشد.

فرماندار سنندج با اشاره به خسارات وارده به منازل مسکونی در جریان حوادث اخیر گفت: شهرستان سنندج بیشترین میزان خسارت مسکونی در سطح استان را متحمل شده است.

وی با بیان اینکه «روند بازسازی بر روی ریل اجرا قرار گرفته است»، افزود: پرونده‌های مربوط به خسارت‌دیدگان تشکیل شده و عملیات بازسازی با همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی مرتبط به سرعت در حال پیگیری است.

سجادی با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی روستا‌های سنندج تصریح کرد: بسیاری از روستا‌های این شهرستان به دلیل نزدیکی به مرکز شهر و رشد جمعیت، به کانون‌های مهم سکونتگاهی تبدیل شده‌اند. این تغییرات، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت اصولی را برای جلوگیری از آسیب‌هایی نظیر حاشیه‌نشینی که ناشی از توسعه نامتوازن گذشته است، دوچندان می‌کند.

وی در ادامه از همکاری مؤثر بنیاد مسکن در اجرای پروژه‌های عمرانی روستایی، از جمله تأمین و الحاق زمین برای احداث فضا‌های ورزشی، تقدیر کرد و خواستار تقویت این تعامل بین‌دستگاهی شد.

فرماندار سنندج ابراز امیدواری کرد که با مدیریت جدید، روند خدمت‌رسانی به مردم با شتاب و کیفیت مطلوب‌تری استمرار یابد.

در پایان این نشست، از خدمات و تلاش‌های «سینا صالحی» رئیس پیشین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج قدردانی شد و «ساسان سجادی» به عنوان رئیس جدید این مجموعه معرفی گردید.

برچسب ها: کردستان ، تامین مسکن ، ساخت وساز مسکن
خبرهای مرتبط
پروژه‌های کردستان براساس اولویت‌بندی دسته بندی و دنبال شود
تلاش دولت چهاردهم برای رفع مشکلات زیرساختی و مسکن
فرماندار سنندج مطرح کرد
چالش‌های جدی در ساخت مسکن محرومان/ از ظرفیت خیرین استفاده شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
کردستان؛ خط مقدم تأمین گندم کشور با رتبه دوم تولید، آماده خرید محصول کشاورزان
رالی تور گردشگری کشور به کردستان رسید/ ۹۲ خودرو سفیر معرفی جاذبه‌های استان شدند
اولویت بنیاد مسکن، تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ است
کاهش ۳۳ درصدی سرقت و نزاع در کردستان/ پروانه‌های تخصصی برای مشاوران املاک صادر شد