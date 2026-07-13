فرمانده انتظامی استان یزد، از دستگیری عاملان سرقت ۹۰ میلیارد ریالی از کارگاه‌های بافندگی در امامشهر یزد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار احمد نگهبان فرمانده انتظامی استان یزدگفت: با توجه به دریافت خبری مبنی بر سرقت از چند کارگاه پارچه بافی در "شاهدیه" شهر یزد ماموران کلانتری ۱۶ امامشهر به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: ماموران پلیس با بررسی‌های میدانی و تحقیقات گسترده، دو سارق را شناسایی و با اخذ مجوز قضایی متهمان را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به کلانتری انتقال دادند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: سارقان در بازجویی‌های پلیسی به ۱۵ فقره سرقت از کارگاه‌های ریسندگی و بافندگی و دپو اموال مسروقه در یک منزل مسکونی اعتراف کردند.

سردار نگهبان خاطرنشان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان ۱۹ عدد از قطعات الکترونیک مربوط به دستگاه‌های پارچه بافی، تعداد زیادی دوک نخ و طاقه‌های پارچه، مواد اولیه نخ و. به ارزش ۹۰ میلیارد ریال کشف شد.

به گفته فرمانده انتظامی استان یزد؛ اموال مسروقه کشف شده پس از انجام هماهنگی قانونی تحویل مالباختگان شد و در این خصوص پرونده تشکیل و سارقان نیز روانه دادسرا شدند.

منبع؛ خبرگزاری پلیس یزد

برچسب ها: کارگاه قالیبافی ، نیروی انتظامی یزد ، کلاه برداری تبلیغاتی ، اموال مسروقه ، دستگیری سارقان
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