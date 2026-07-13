باشگاه خبرنگاران جوان - حشمتاله صادقی سرپرست معاونت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اهمیت راهبردی محصولات گل محمدی در بازارهای داخلی و خارجی، عنوان کرد: محصولات تولیدی شامل گلاب، اسانس، غنچه و گلبرگ خشک، تقاضای بسیار بالایی در سطح بینالمللی دارند.
او با توجه به موفقیت اخیر یک واحد تولیدی در شهرستان سپیدان اظهار کرد: این تولیدکننده با اجرای طرح کشت ارگانیک در سطحی بالغ بر هفت هکتار و اخذ گواهینامه معتبر ارگانیک، موفق شده است محصولات خود را با برندی مشخص به بازار فرانسه صادر نماید.
صادقی با تبیین پیامدهای اقتصادی این موفقیت خاطرنشان کرد: این پروژه تولیدی نه تنها باعث ایجاد اشتغال برای ۱۰ نیروی دائم و ۴۰ نیروی موقت در منطقه شده، بلکه با صادرات به بازارهای اروپایی، زیرساختهای لازم برای ارزآوری را نیز فراهم آورده است.
این مقام مسئول در ادامه با ارائه آماری از توان کشاورزی استان فارس گفت: این استان با دارا بودن ۶۹۶۱ هکتار سطح زیر کشت گل محمدی، رتبه اول سطح زیر کشت این محصول را در سراسر کشور به خود اختصاص داده است.
او بیان کرد: اگرچه شهرستانهای داراب و فیروزآباد به عنوان قطبهای اصلی تولید گل محمدی در استان فارس شناخته میشوند، اما بهرهبرداران در ۲۵ شهرستان دیگر استان نیز فعالیتهای گستردهای را در این زمینه انجام میدهند.
سرپرست معاونت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به تنوع محصولات مشتق شده از این گیاه معطر، بر اهمیت توسعه کشتهای استاندارد و ارگانیک برای پاسخگویی به نیاز بازارهای جهانی تأکید کرد و تولید محصولات با کیفیت بالا را کلید اصلی رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی دانست.
منبع: جهاد کشاورزی فارس