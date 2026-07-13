فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف ۷۹ کیلو و ۸۰ گرم مواد افیونی در شهرستان سربیشه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار شجاعي نسب فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ماموران انتظامی شهرستان سربیشه هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور اصلی به يک دستگاه تریلی مشکوک و خودرو را جهت بررسی بيشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو، مقدار ۱۶ کیلو و ۳۲۰ گرم هروئین و مقدار ۶۲ کیلو ۷۶۰ گرم شیشه که از مرز‌های شرقی کشور وارد شده و به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود کشف کردند.

سردار شجاعی نسب بیان کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد، که به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی به صورت شبانه روزی تمام حوزه سرزمینی خراسان جنوبی را رصد می‌کند و اجازه هیچ گونه ناامنی و جولان به برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی نخواهد داد.

منبع: خبرگزاری پلیس