شهروندخبرنگار ما تصاویری از شور و حال حماسی شهرستان صالح آباد استان همدان در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در شبی که عطر شهادت و ولایت در هوای شهرستان صالح‌آباد استان همدان پیچیده بود، خروش شبانه مردمی، میثاقی دوباره با رهبر شهید حضرت امام آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) و تجدید عهدی با رهبر معظم انقلاب حضرت امام آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) را در مزار مطهر شهدای شهر صالح آباد رقم زد. ندای "باید برخاست" در این اجتماع عظیم، پژواک‌گر اقتدار و صلابت ملتی بود که پای آرمان‌های خود تا پای جان ایستاده است. این مراسم نورانی، با قرائت پرفیض زیارت عاشورا به نوای دلنشین کربلایی حسن صفری و اجرای کربلایی مرتضی یگانه، حال و هوایی معنوی به خود گرفت.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزایی - همدان

شور و حال حماسی صالح آباد در میدان انقلاب

شور و حال حماسی صالح آباد در میدان انقلاب

شور و حال حماسی صالح آباد در میدان انقلاب

شور و حال حماسی صالح آباد در میدان انقلاب

شور و حال حماسی صالح آباد در میدان انقلاب

شور و حال حماسی صالح آباد در میدان انقلاب

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برچسب ها: شهادت ، سوژه خبری ، رهبر انقلاب اسلامی
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