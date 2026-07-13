باشگاه خبرنگاران جوان- فدراسیون کشتی ایران در راستای تضمین حضور ملی‌پوشان در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی امید‌های جهان، فرآیند اخذ ویزا برای رقابت‌های مهرماه در لاس‌وگاس را آغاز کرد. در این راستا، فدراسیون کشتی روز یکشنبه لیست ۵۵ نفره شامل کشتی‌گیران و کادر فنی را جهت پیگیری از طریق کمیته ملی المپیک ارائه نمود.

با توجه به سوابق پیشین ایالات متحده در ایجاد چالش‌های اداری و صدور روادید برای ورزشکاران ایرانی، و همچنین در سایه تنش‌های سیاسی اخیر، نگرانی‌هایی از احتمال عدم صدور ویزا وجود دارد. اهمیت این اقدام در حالی دوچندان می‌شود که ایالات متحده علاوه بر میزبانی مسابقات امید‌های جهان، میزبان مسابقات جهانی بزرگسالان و رقابت‌های تعیین‌کننده سهمیه المپیک لس‌آنجلس نیز خواهد بود.