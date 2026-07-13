باشگاه خبرنگارانن جوان - به گزارش روابط عمومی مرکز کودک و نوجوان سیما، شبکه امید در رویکردی نوآورانه و نوجوان‌محور، با اجرای ویژه‌برنامه زنده «اشاره»، طی ۶۴ ساعت تداوم بخشیدن به مسیر رهبری شهید ایران را روایت کرد. این برنامه که از ۶ تا ۱۹ تیرماه با هدف تبیین مؤلفه‌های «ایران قوی» روی آنتن رفت، فراتر از یک برنامه تلویزیونی، به بستری برای تعامل مستقیم با نسل آینده تبدیل شد.

در این ویژه‌برنامه که با تهیه‌کنندگی محمد درویشی تولید شد، از پیشرفت‌های علمی و اقتدار دفاعی تا اقتصاد دانش‌بنیان و سلامت، همگی از دریچه‌ی نگاه نوجوانان بازخوانی شدند. حضور چهره‌های برجسته علمی، فرهنگی و مذهبی در کنار نوجوانان، به هدف تقویت خودباوری و مسئولیت‌پذیری این نسل کمک کرد.

یکی از درخشان‌ترین بخش‌های این برنامه، پویش ملی «ماجرای ما» بود؛ جایی که نوجوانان نه تنها به روایتگر شدن از روز‌های بدرقه رهبر شهید پرداختند، بلکه با آموزش سواد روایت، مهارت‌های لازم را نیز آموختند. آمار‌ها نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۴ هزار روایت ارزشمند از سوی نوجوانان ارسال شده که نشان‌دهنده اشتیاق بالای این نسل برای روایتگری مؤثر است. «اشاره» همچنین با تمرکز بر سواد رسانه‌ای، نوجوانان را در برابر جنگ‌های رسانه‌ای و عملیات‌های شناختی مقاوم و تحلیل‌گر ساخت.