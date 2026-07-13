باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌غربی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب گفت: آذربایجان‌غربی طی سال‌های اخیر جایگاه خود را به‌عنوان یکی از استان‌های شاخص ورزش کشور تثبیت کرده و امروز به واسطه زیرساخت‌های مناسب، تجربه بالای نیروهای انسانی و همکاری مطلوب هیأت‌های ورزشی، به یکی از مهم‌ترین مراکز میزبانی رویدادهای ورزشی کشور تبدیل شده است.

وی با اشاره به عملکرد استان آذربایجان‌غربی در سال ۱۴۰۴ افزود: سال گذشته آذربایجان‌غربی میزبان ۹ رویداد بین‌المللی با حضور نمایندگان ۵۶ کشور و بیش از یک‌هزار و ۸۵۰ ورزشکار خارجی بود که تمامی این مسابقات با رضایت و تحسین فدراسیون‌های ملی و بین‌المللی برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی ادامه داد: علاوه بر میزبانی رقابت‌های بین‌المللی، استان در سال گذشته ۸۹ مسابقه قهرمانی کشور و بیش از ۶۵ اردوی تیم‌های ملی را در رشته‌های مختلف برگزار کرد که نقش مهمی در آماده‌سازی ورزشکاران کشور داشت.

بیرامی با اشاره به تداوم این روند در سال جاری گفت: تاکنون اردوهای تیم‌های ملی در رشته‌هایی همچون روئینگ، کبدی، هاکی، گلبال و سایر رشته‌ها در آذربایجان‌غربی برگزار شده که در رشته روئینگ چندین سال است که سد شهرچایی ارومیه و سد مهاباد به‌عنوان کمپ دائم تیم‌های ملی آقایان و بانوان روئینگ کشور هستند و با وجود قهرمانان شاخص این رشته از استان آذربایجان‌غربی شاهد حمایت ویژه مسئولان استان از این رشته ورزشی هستیم و این آمادگی وجود دارد که تا زمان برگزاری بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی، تمامی فدراسیون‌ها از ظرفیت‌های استان برای برپایی اردوهای آماده‌سازی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی از نظر سالن‌های ورزشی و امکانات میزبانی شرایط مطلوبی دارد، تصریح کرد: در ماه‌های اخیر نیز بیشترین اعزام و استقبال تیم‌های ملی از طریق مرزهای استان آذربایجان‌غربی انجام شده و این موضوع نشان‌دهنده نقش مؤثر استان ما در ورزش ملی است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان از تشکیل ستاد ویژه بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، ورزشکاران آذربایجان‌غربی در ۱۳ رشته بازی‌های آسیایی و چهار رشته پاراآسیایی شانس حضور دارند و انتظار می‌رود سهم قابل توجهی در مدال‌آوری کاروان اعزامی ایران داشته باشند.

وی رشته‌های دوومیدانی، بوکس، روئینگ، تکواندو، شمشیربازی، ترامپولین، هندبال، تیراندازی، والیبال، وزنه‌برداری، کبدی، کاراته و هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) را از مهم‌ترین رشته‌های مدال‌آور استان آذربایجان‌غربی دانست و افزود: ورزشکارانی همچون فاطمه مجلل، علی پاکدامن، امیر اسماعیلی، آریام عبدالله‌پور، حسین و علی حیدریان، علی عالی‌پور، هادی کیانی، آیدا عباس‌نژاد و دیگر قهرمانان استان از شانس‌های اصلی کسب مدال برای کاروان ایران خواهند بود.

بیرامی همچنین با اشاره به ظرفیت ورزشکاران پاراآسیایی استان خاطر نشان کرد: آذربایجان‌غربی در رشته‌های تکواندو، تیراندازی، تنیس روی میز، گلبال و پارادوومیدانی نیز شانس اعزام ۱۷ ورزشکار و مربی را دارد.

وی از تدوین بسته حمایتی ویژه برای ملی‌پوشان استان خبر داد و یادآور شد: پرداخت کمک‌هزینه و حقوق ماهانه به ورزشکاران تا زمان برگزاری بازی‌های آسیایی در دستور کار قرار گرفته است و منابع جدید نیز به‌زودی در اختیار هیأت‌های ورزشی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی در پایان از تعیین پاداش ویژه برای مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی خبر داد و گفت: دارندگان مدال طلا ۳۰۰ میلیون تومان، مدال نقره ۲۰۰ میلیون تومان و مدال برنز ۱۵۰ میلیون تومان از سوی استان پاداش دریافت خواهند کرد تا انگیزه بیشتری برای افتخارآفرینی در میادین بین‌المللی داشته باشند.