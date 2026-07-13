وزیر ورزش و جوانان در پیامی ضمن تبریک کسب ۳ مدال طلا و ۲ نقره تیم ملی المپیاد فیزیک در مسابقات جهانی، این موفقیت را نشانه بارز ظرفیت علمی و آینده‌ساز نسل جوان ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان- احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، با صدور پیامی، موفقیت تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجاه‌وششمین المپیاد جهانی فیزیک را تبریک گفت و آن را نشانی واضح بر جایگاه علمی جوانان ایران در عرصه رقابت‌های بین‌المللی دانست.


متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موفقیت تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجاه‌وششمین المپیاد جهانی فیزیک و کسب سه مدال طلا و دو مدال نقره، دستاوردی ارزشمند برای جامعه علمی کشور و نشانه‌ای از ظرفیت ممتاز نسل جوان ایران در عرصه دانش است.

درخشش اعضای این تیم در رقابتی با حضور برترین دانش‌آموزان جهان و کسب رتبه نخست در بخش تجربی، بیانگر آن است که سرمایه اصلی ایران، نیروی انسانی توانمند، دانش‌محور و آینده‌ساز آن است؛ سرمایه‌ای که با تلاش، انضباط علمی و بهره‌مندی از آموزش باکیفیت، می‌تواند در معتبرترین میدان‌های علمی جهان به موفقیت دست یابد.

این افتخار، حاصل کوشش دانش‌پژوهان پرتلاش، همراهی خانواده‌های آنان، هدایت معلمان و استادان و تلاش مجموعه‌ای است که سال‌ها برای پرورش استعداد‌های علمی کشور مسئولانه کوشیده‌اند.

این موفقیت را به اعضای تیم، خانواده‌های گرامی ایشان، جامعه علمی کشور و ملت شریف ایران صمیمانه تبریک می‌گویم و از خداوند متعال، توفیق و سربلندی روزافزون این عزیزان را در مسیر پیشرفت علم و اعتلای ایران اسلامی مسئلت دارم.

برچسب ها: احمد دنیامالی ، بیانیه
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