فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از دستگیری عامل تیراندازی عمدی به سمت تعدادی از ماهیگیران در اطراف رودخانه سفیدرود در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمدرضا رحمانی، فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی به سمت تعدادی از ماهیگیران در اطراف رودخانه سفیدرود، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان به آدرس محل مورد نظر اعزام شدند.

او از شناسایی و دستگیری متهم و کشف یک قبضه سلاح بادی با اقدامات پلیسی صورت گرفته خبر داد و افزود: عامل تیراندازی (مردی ۵۲ ساله) قصد خود از این اقدام را ترساندن و متواری کردن ماهیگیران منطقه اعلام کرده است.

به گفته فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه، این فرد پس از تشکیل پرونده به همراه سلاح غیرمجاز مکشوفه برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: هرکس به هر روشی امنیت مردم را خدشه‌دار کند با برخورد قاطع و قانونی پلیس رو‌به‌رو خواهد شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان