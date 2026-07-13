حمله دشمن به یک پایگاه نظامی در محدوده شهرستان نایین یک شهید و هفت مجروح به همراه داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان گفت: حمله دشمن آمریکایی به یک پایگاه نظامی در محدوده شهرستان نایین یک شهید و ۷ مجروح درپی داشت.

اکبر صالحی افزود: مجروحان به صورت سرپایی مداوا و اوضاع تحت کنترل است.

برچسب ها: حمله آمریکا ، پایگاه نظامی
خبرهای مرتبط
تجاوز اسرائیل به منطقه‌ای در نجف‌آباد‌
صالحی امیری:
هشدار به دشمنان ایران؛ کینه از تمدن اصفهان نشان از بیگانگی شما با تاریخ است
عزیزی:
امنیت دشمنان را در هر کجای جهان سلب می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
پرونده آسیب به آثار تاریخی اصفهان در محاکم بین‌المللی پیگیری می‌شود
یک شهید و هفت مجروح در پی حمله دشمن به یک پایگاه نظامی در نایین