حمله دشمن به یک پایگاه نظامی در محدوده شهرستان نایین یک شهید و هفت مجروح به همراه داشت.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0648 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062d\u0645\u0644\u0647 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0646\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u06cc\u06a9 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0648 \u06f7 \u0645\u062c\u0631\u0648\u062d \u062f\u0631\u067e\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a.\n\u0627\u06a9\u0628\u0631 \u0635\u0627\u0644\u062d\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0645\u062c\u0631\u0648\u062d\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0633\u0631\u067e\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0648\u0627 \u0648 \u0627\u0648\u0636\u0627\u0639 \u062a\u062d\u062a \u06a9\u0646\u062a\u0631\u0644 \u0627\u0633\u062a.