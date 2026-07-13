جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور هراز و ۲ آزادراه منتهی به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدوده سه‌راهی چلاو، آزادراه تهران–پردیس محدوده کمربندی جنوبی بومهن و آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک سنگین است.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت، محور هراز مسیر شمال به جنوب و آزادراه پردیس–تهران روان است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی گفت: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.