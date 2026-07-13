داده‌های شرکت دریانوردی کپلر نشان می‌دهد تنها ۶ کشتی روز یکشنبه از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری رویترز به نقل از داده‌های شرکت دریانوردی کپلر گزارش داد که تنها ۶ کشتی روز یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند که کمترین تعداد در هر روز در پنج هفته گذشته است.

داده‌ها نشان داد که نفتکش‌هایی که از این تنگه عبور می‌کردند شامل ابرنفتکش «هیومنیتی» با دو میلیون بشکه نفت ایران و «کاپیتان آندریاس» با تقریبا ۵۰۰ هزار بشکه فرآورده‌های نفتی کویت بودند. سه نفتکش خالی نیز برای بارگیری نفت وارد خلیج فارس شدند. اکثر نفتکش‌ها هنگام عبور از تنگه، فرستنده‌های خود را خاموش می‌کردند.

بر اساس داده‌های ردیابی کشتی، به نظر نمی‌رسد هیچ تانکر حامل گاز طبیعی مایع در طول آخر هفته وارد تنگه هرمز شده باشد.

داده‌های کپلر نشان می‌دهد که یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی (ADNOC) بین ۱۰ تا ۱۲ جولای تنگه هرمز را ترک کرده است. این کشتی به سمت بندر داهج در هند در حرکت است.

منبع: آر تی

برچسب ها: تنگه هرمز ، کشتیرانی ، حمله به ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۲۲ تير ۱۴۰۵
۶ تا هم زیاد هست وقتی بسته هست
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