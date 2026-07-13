روز دوم مسابقات مرحله دوم لیگ فوتبال نونهالان مناطق کشور با صعود دانش فریدونکنار و اولین پیروزی دریای بابلسر همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در روز دوم مسابقات مرحله دوم لیگ فوتبال نونهالان مناطق کشور، دانش فریدونکنار با کسب پیروزی گل مقابل سپاهان گرگان به مرحله نهایی صعود کرد و دریای بابلسر نیز به اولین برد خود مقابل استیل البرز آق قلا دست یافت.

دانش فریدونکنار که در دیدار اول با نتیجه یک بر صفر مقابل دریای بابلسر پیروز شده بود، در دومین مسابقه خود مقابل رقیب پرقدرتش با نتیجه سنگین ۵ بر یک به پیروزی رسید تا با کسب ۶ امتیاز و تفاضل گل عالی قبل از بازی پایانی جشن صعود بگیرد.

رضا عبدی در این بازی هت تریک کرد و محمد پناهی و طا‌ها کربلایی زاده، زننده ۲ گل دیگر دانش فریدونکنار بودند.

دریای بابلسر بعد از باخت یک بر صفر در گام نخست برابر تیم قدرتمند دانش فریدونکنار، این بار استیل البرز آق قلا را با حساب ۲ بر ۱ شکست داد.

بابلسری‌ها در روز آخر و در یک بازی حساس مقابل سپاهان گرگان قرار می‌گیرند.

تیم پیروز این مسابقه به عنوان تیم دوم جواز صعود به مرحله نهایی لیگ فوتبال نونهالان مناطق کشور را به دست می‌آورد.

آخرین بازی این رقابت‌ها را تیم صدرنشین و ۶ امتیازی دانش فریدونکنار مقابل استیل البرز آق قلا حذف شده برگزار خواهد کرد.