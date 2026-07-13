تیم ملی تیراندازی ایران با ترکیب ۱۶ ملی‌پوش در چهار ماده تفنگ، تپانچه، تراپ و اسکیت، جمعه ۲۶ تیرماه برای حضور در جام جهانی هانگژو راهی چین می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- جام جهانی تیراندازی از ۳۱ تیر ماه تا ۶ مرداد ماه در هانگژوی چین برگزار می‌شود و تیم ملی تیراندازی کشورمان با ۱۶ تیرانداز جمعه، ۲۶ تیر ماه راهی این رقابت‌ها خواهد شد.

هادی غره باقی، پوریا نوروزیان، امیر محمد نکونام، نجمه خدمتی، شرمینه چهل امیرانی و فاطمه امینی در رشته تفنگ، وحید گل خندان، جواد فروغی، رسول عفتی، هانیه رستمیان، سامیه یاسی و زینب طوماری در رشته تپانچه، محمد بیرانوند و مرضیه پرورش نیا در رشته تراپ و امیر محمد دادگر و سعیده فتحی در رشته اسکیت نفرات اعزامی یه جام جهانی هانگژو هستند.

محمد زائررضایی و امیر حسین گلپسند، سرمربی و مربی تیم ملی تفنگ، مریم سلطانی، سرمربی تیم ملی تپانچه، علی افسری، مربی تیم ملی تراپ و فرشید عبدالمحمدی مربی تیم ملی اسکیت، کادر فنی تیم‌های ملی کشورمان را در این مسابقات تشکیل می‌دهند. امید نجاری نیز سرپرستی این تیم را بر عهده دارد.

برچسب ها: جام جهانی تیراندازی ، تیراندازی
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