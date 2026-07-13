باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علی خوشنود در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره میزان تخفیف عوارض شهرسازی در تهران گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر، شهروندانی که تا پایان تیرماه، نسبت به پرداخت «عوارض و بهای خدمات صدور پروانه ساختمانی و نظارت فنی» اقدام کنند، از ۲۶ درصد تخفیف بهرهمند میشوند.
وی با بیان اینکه تخفیف پرداختهای نقدی صدور پروانه ساختمانی، از ابتدای سال بهصورت پلکانی و کاهشی در حال اعمال است، افزود: این فرصت برای تمامی متقاضیان در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران فراهم شده است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران تأکید کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت هر نوع از املاک سطح شهر، که تا پایان تیرماه سال جاری، نسبت به تسویه نقدی عوارض شهرسازی اقدام کنند، میتوانند از این مشوق بهرهمند شوند.
متقاضیان صدور پروانه ساختمانی تا روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه فرصت دارند، تا با پرداخت نقدی عوارض شهرسازی، از تخفیف ۲۶ درصدی مذکور بهرهمند شوند.