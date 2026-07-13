باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه دوشنبه، ۲۲ تیر ۱۴۰۵ با حضور در نشست خبری هفتگی به پرسش‌های خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی درباره مهم‌ترین تحولات عرصه سیاست خارجی در روز‌های اخیر پاسخ داد.

جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه مشمول مرور زمان نمی‌شود

بقایی درباره جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، گفت: تردیدی نیست که براساس همه موازین سیاسی اخلاقی حقوق و بین‌المللی، مطالبه عدالت برای مرتکبان جنایت‌های شنیع یک اصل است؛ جنایت‌هایی که در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی رخ دادند مشمول مرور زمان نمی‌شود.

وی اضافه کرد: این جنایت‌ها کماکان توسط آمریکا علیه ملت ایران در جریان است؛ پیگیری عدالت و خون‌خواهی رهبر شهید و تک تک ایرانیانی که بر اثر جنایت‌های یادشده شهید شده و آسیب دیدند، مطالبه همگانی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: وزارت امور خارجه در سطح بین‌المللی از همه ابزار‌ها برای مستندسازی جنایت‌ها و پیگیری حقوقی انجام می‌دهیم؛ قوه قضاییه به عنوان مسئول اجرای عدالت در سطح داخلی حتما وظایف خود را پیگیری می‌کند.

وی تصریح کرد: لفاظی‌های مقام‌های آمریکایی اوج وقاحت را می‌رساند؛ عاملان شهادت و کشتار هزاران نفر از هموطنان ما اکنون ژست مظلوم‌نمایی می‌گیرند؛ قطعا این ژست‌های تبلیغاتی هیچ کس را فریب نمی‌دهد و ما را از تمرکز بر هدف خودمان که اجرای عدالت است، منصرف نمی‌کند.

آمریکایی‌ها ۱۴ بند یادداشت تفاهم را مثله کردند

بقایی در بخشی دیگر درباره یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، گفت: تردیدی نیست این سند وارد مرحله بحران شده است؛ ایران هیچگاه پیش‌قدم در نقض تعهدات نبوده است؛ طرفی که مستمرا مرتکب نقض عهد شده طرف آمریکایی است. آن‌قدر برای عهدشکنی عجله داشتند که حتی اجازه ندادند بازه زمانی یک ماهه درج شده در بند ۵ یادداشت تفاهم دوره‌اش طی شود.

آمریکایی‌ها در این مدت کوتاه ۱۴ بند یادداشت تفاهم را مثله کردند؛ ما در عمل نشان دادیم که اگر طرف مقابل تعهداتش را نقض کرد، تعهدات را اجرا نمی‌کنیم؛ به صورت مستند قابل اثبات است که آمریکا به بهانه‌های گوناگون دست به نقض تعهد زد؛ در ادامه مسیر هم متقابلا در مواجهه با نقض عهد طرف آمریکایی، تعهدات خود را اجرایی نمی‌کنیم.

تمرکز مذاکرات مسقط بر تنگه هرمز

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره ادعا‌های مقام‌های آمریکایی درمورد نشست مسقط، تصریح کرد: دروغ‌گویی بخشی از الگوی رفتاری هیئت حاکمه آمریکا شده است و به آن اعتیاد دارند.

وی اظهار کرد: مذاکرات شنبه در مسقط صرفا متمرکز بر تنگه هرمز با تمرکز بر بند ۵ یادداشت تفاهم بود؛ متاسفیم که به دلیل فشار‌های پیدا و پنهان آمریکا بر عمان آنچه باید، در مسقط انجام نشد.

واکنش به بیانیه تروئیکای اروپایی درباره تنگه هرمز

بقایی در واکنش به بیانیه تروئیکای اروپایی درباره تنگه هرمز، اظهار کرد: این بیانیه مطلقا وجاهتی ندارد؛ سه کشور اروپایی اصرار دارند واقعیت‌ها را وارونه ببینند.

وی تاکید کرد: آنها می‌توانستند و می‌توانند نقش سازنده و مسئولانه‌ای درباره تحولات منطقه ایفا کنند.

مسئولیت هر آنچه در این چند روز رخ داد با آمریکاست

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تفسیر‌های آمریکا از بند پنج یادداشت تفاهم در مورد تنگه هرمز، گفت: تفسیر در برابر نص، جایز نیست؛ متن صریح نوشته شده است؛ ما به دلیل بدگمانی به آمریکا دقت کردیم به گونه‌ای این بند نگاشته شود که جایی برای تفسیر آمریکا باقی نماند.

وی اضافه کرد: دلیل تنظیم این بند آن بود که در جریان جنگ تحمیلی از این تنگه برای آسیب زدن به ایران سوءاستفاده شده بود؛ ما به عنوان دولت ساحلی حق داریم برای صیانت از منافع ملی خود اقدام‎های لازم را انجام دهیم و اجازه تردد‌های آسیب‌زننده به حاکمیت و منافع ملی ایران را نداریم؛ مسئولیت هر آنچه در این چند روز رخ داد، با آمریکاست.

بقایی اظهار کرد: آمریکا با همراهی کشور‌های منطقه سعی کردند مسیر تعیین شده با ایران را دور بزنند؛ آمریکایی‌ها با ایجاد مسیر‌های موازی امنیت کشتیرانی را به خطر انداختند، مسائل زیست‌محیطی ایجاد کردند، بند پنج یادداشت تفاهم را نقض کردند و تصعید تنش‌ها را رقم زدند.

ایران هیچ نایبی در منطقه ندارد

سخنگوی وزارت امور خارجه در بخشی دیگر در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه ترکیه، گفت: حیرت‌آور است که فردی مانند فیدان چنین اظهاراتی را داشته باشد؛ ترکیه بار‌ها در معرض تهدید و ارعاب رژیم صهیونیستی قرار داشته و می‌داند ماهیت رژیم صهیونیستی جنگ‌طلبی است.

وی اضافه کرد: دوستان ترکیه‌ای ما باید در این باره توضیح دهند؛ ایران هیچ نایبی در منطقه ندارد و تنها نایب در منطقه رژیم صهیونیستی است؛ از دوستان ترکیه‌ای می‌خواهیم تحلیل‌های خود را با واقعیت‌ها منطبق کنند و مراقب باشند که اظهاراتشان برای توجیه سیاست‌های رژیم صهیونیستی مورد سواستفاده قرار نگیرد.

در دفاع از خود تردید نمی‌کنیم

بقایی همچنین درباره هدف‌های پاسخ‌های اخیر ایران به تجاوز اخیر آمریکا، توضیح داد: ما به هیچ کشور منطقه حمله نکرده و نمی‌کنیم؛ واژه‌ها را باید دقیق استفاده کرد؛ ضربات دفاعی ایران صرفا علیه امکانات، پایگاه‌ها و مواضعی است که آمریکا در حمله به ایران مورد استفاده قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد: ما بار‌ها از کشور‌های منطقه خواستیم براساس تعهد خود در چارچوب حقوق بین‌الملل به آمریکا و رژیم صهیونیستی اجازه استفاده از منابع خود برای حمله ایران را ندهند؛ در دفاع از خود تردید نمی‌کنیم و هر منطقه و هر بخشی از هر کشوری که برای تعرض به ایران استفاده شود مشمول پاسخ دفاعی ایران خواهد بود و تصمیم در رابطه با این موضوع که کجا و چه زمانی هدف قرار بگیرد، به عهده نیرو‌های مسلح است.

ادعای اسکورت کشتی‌ها موید اصرار آمریکا بر تداوم ناامنی در منطقه است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اسکورت کشتی‌ها توسط آمریکا در تنگه هرمز، اظهار کرد: منطقه امن نخواهد شد مگر اینکه کشور‌های منطقه سازوکار‌های امنیت دسته‌جمعی را بدون دخالت بیگانگان تنظیم کنند.

وی تصریح کرد: در ۴ ماه اخیر به عینه دیدیم که منطقه ما به دلیل حضور آمریکا دچار آشوب شده است؛ در رابطه با تنگه هرمز موضع ما شفاف بیان شده است؛ ما اجازه نمی‌دهیم تنگه هرمز به محلی برای تهدید امنیت ملی ایران تبدیل شود و مسئولانه برای تضمین امنیت کشتیرانی در این مسیر تلاش کردیم؛ ادعای اسکورت کشتی‌ها موید اصرار آمریکا بر تداوم ناامنی در منطقه است.

کارنامه سیاه لیندسی گراهام در ذهن انسان‌ها باقی می‌ماند

بقایی درباره مرگ لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی ضدایرانی، گفت: در این موارد حضرت عزرائیل عادل است؛ لیندسی گراهام افتخار می‌کرد بزرگ‌ترین حامی کشتار در منطقه غرب آسیا است.

وی اضافه کرد: کارنامه سیاه وی در ذهن انسان‌ها باقی می‌ماند و این پایانی است که خودشان با تصمیم‌هایشان رقم زدند. مردن وی دل هیچ انسان آزاده‌ای را نمی‌آزارد.

ایستادگی در برابر قلدری و زورگویی تضمین حاکمیت ملی کشورهاست

بقایی در بخشی دیگر درباره موضع اروپا در قبال آمریکا در موضوع ایران، عنوان کرد: اروپایی‌ها حق ندارند که رویکرد خود در قبال آمریکا را در مورد کشور‌های دیگر، مشخصا به ایران تسری دهند؛ ما دربرابر هیچ قلدری مسامحه نمی‌کنیم.

وی تاکید کرد: ایستادگی در برابر قلدری و زورگویی تضمین حاکمیت ملی کشورهاست؛ رویکرد اروپا در تغییر جای متجاوز و قربانی و ندیدن واقعیت و ادامه دادن به راضی‌سازی طرف متجاوز کمکی به ایده صلح در منطقه ما و جهان نمی‌کند.

ایران با درخواست آژانس برای دسترسی به تاسیسات هسته‌ای موافقت نمی‌کند

بقایی در بخشی دیگر در واکنش به اظهارات گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: ایران با درخواست آژانس برای دسترسی به تاسیسات هسته‌ای ایران موافقت نمی‌کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در بخشی دیگری با بیان اینکه ما هرجا که لازم باشد و منافعمان اقتضا کند بی رودربایستی مواضعمان را بیان می‌کنیم، تاکید کرد: برخی اظهارات بازی روانی طرف مقابل است؛ ما به کار خود متمرکز هستیم و در عین حال این اظهارات را رصد و هرجا لازم باشد موضع‌گیری می‌کنیم.

دیپلماسی تعطیل‌بردار نیست

بقایی درباره وضعیت دیپلماسی پس از تشدید تجاوز‌های اخیر آمریکا، تاکید کرد: دیپلماسی که به‌عنوان یک ابزار یا اهرم تعطیل‌بردار نیست؛ ما برای تامین منافع و امنیت ملی از هر روش مورد نیاز استفاده می‌کنیم.

وی اضافه کرد: میانجی‌ها کارشان تداوم مساعی جمیله است؛ طی روز‌های اخیر هم با قطر و عمان جلسه برقرار کردیم و با پاکستان در ارتباط بودیم.

واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه فرانسه درباره ایران و حزب‌الله

بقایی دربخشی دیگر درباره اظهارات اخیر وزیر خارجه فرانسه درباره ایران و حزب‌الله، گفت: این لاف در غریبی است؛ فرانسوی‌ها باید یاد بگیرند در مباحثی که به آنها ربطی ندارد یا به دلیل عملکرد ناشایست خود خودشان را کنار کشیدند، انتظار نقش‌آفرینی نداشته باشند.

وی تاکید کرد: ما براساس منافع خودمان در مورد موضوع هسته‌ای و ... تصمیم می‌گیریم.

سفر وزیر خارجه روسیه به ایران در آینده

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه به ایران، گفت: این سفر در حال برنامه‌ریزی است و هر زمانی که تاریخش مشخص شود، اعلام خواهیم کرد.

بقایی در بخشی دیگر درباره ادعا‌های واشنگتن در مورد هدف تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، تصریح کرد: آمریکایی‌ها در بالاترین سطوح تاکید کردند که مشکلشان با ۹۰ میلیون مردم ایران است.

وی اضافه کرد: آنها زیرساخت‌های ما را هدف قرار داده و تهدید کردند؛ آمریکایی‌ها از کی خیرخواه مرد ایران شدند؟ این بازی روانی آمریکایی‌ها صرفا در راستای اثرگذاری افکار عمومی داخل ایران است، اما افکار عمومی داخلی ایران نشان دادند که فریب اینها را نمی‌خورند.

تلاش ایران برای تردد ایمن کشتیرانی

بقایی در بخشی دیگر با بیان اینکه ما تعهدات خود را از ۲۸ خرداد اجرا کردیم، اظهار کرد: مسیر شمالی که ایران هماهنگ کرده بود کاملا امن بود و عبور با هماهنگی مقام‌های ایران انجام می‌شد.

وی اضافه کرد: پس از تجاوز اخیر آمریکا تنگه هرمز دچار مشکل شد؛ همه تلاش ما این است که تردد ایمن کشتیرانی را فراهم کنیم.

واکنش به مظلوم‌نمایی طرف مقابل در برابر خون‌خواهی مردم ایران

بقایی در واکنش به گزارش‌های مربوط به هشدار رژیم صهیونیستی به آمریکا در مورد ترور دونالد ترامپ و واکنش وی، گفت: این موضوع‌ها هرگز موضوع مذاکرات ما نبودند؛ طرف‌هایی در سطح جهان هستند که به دنبال بهره‌برداری از هر اتفاقی برای پیشبرد برنامه‌های مخرب خود هستند.

وی تاکید کرد: بازی طرف مقابل و مظلوم‌نمایی آنها در برابر خون‌خواهی مردم ایران، وقاحت آشکار است؛ آنها شهروندان و بزرگان ایرانی را قتل‌عام کردند و به آن افتخار کردند و حالا بازی روانی و مظلوم‌نمایی راه انداخته‌اند.

لبنانی‌ها بیش از هر طرفی ارزش سلاح حزب‌الله در صیانت از کشورشان را می‌دانند

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره موضع ایران در قبال لبنان، تصریح کرد: ما برای هیچ کسی تصمیم نمی‌گیریم؛ درج نام لبنان در یادداشت تفاهم نشان‌دهنده مسئولیت ایران در قبال منطقه است.

وی همچنین درباره دیدار عراقچی با هماهنگ‌کننده سازمان ملل در موضوع لبنان، گفت: مواضع ما کاملا روشن است؛ لبنانی‌ها بیش از هر طرفی ارزش سلاح حزب‌الله در صیانت از کشورشان را می‌دانند.

بقایی تاکید کرد: توانمندی لازم برای دفاع از خود موضوعی ثابت شده است؛ مادامی که کشوری در معرض تعرض و اشغال است، مردمش حق دارند از خود دفاع کنند.