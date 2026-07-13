باشگاه خبرنگاران جوان - ایوان بارتون، داور کونکاکاف، با کارنامه‌ای پر از کارت، خود را به حساس‌ترین مرحله جام جهانی ۲۰۲۶ رساند. آمار‌ها نشان می‌دهد این داور در ۱۸۹ بازی پیشین خود، ۹۵۰ کارت زرد و ۴۱ کارت قرمز توزیع کرده است؛ این بدان معناست که او به‌طور میانگین در هر مسابقه ۵ کارت زرد نشان داده و هر ۵ بازی یک بازیکن را مستقیماً اخراج کرده است.

بارتون که تا اینجای مسابقات جام جهانی، سه دیدار حساس (ترکیه-پاراگوئه، ژاپن-سوئد و سوئیس-کلمبیا) را قضاوت کرده، در این بازی‌ها نیز ۵ کارت زرد و یک کارت قرمز نشان داده است. یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات او در دیدار ترکیه و پاراگوئه، اخراج بازیکنی بود که طبق قوانین جدید فیفا، هنگام گفت‌و‌گو با حریف دهان خود را پوشانده بود؛ تصمیمی که در جریان بازبینی VAR جنجال زیادی به پا کرد.

نشریه «آس» با اشاره به سخت‌گیری مفرط این داور، خاطرنشان کرد که او در لیگ السالوادور نیز میانگین بیش از ۷ کارت در هر بازی را ثبت کرده است. بر اساس گزارش نشریه «موندو دپورتیوو»، بازیکنان فرانسه و اسپانیا باید بدانند که در این مسابقه، به‌طور میانگین هر ۱۸ دقیقه یک بار با اخطار داور مواجه خواهند شد؛ آماری که از «بی‌رحمی» بارتون در مسابقات پرفشار حکایت دارد.

منبع:فارس