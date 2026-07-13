باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - محمد عبدالهی در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان هریس با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه نانوایی‌های شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد نانوایی‌های شهرستان هریس به سیستم دوگانه‌سوز مجهز شده‌اند و دو واحد نانوایی نیز به صورت آزادپز در شهر هریس فعالیت می‌کنند.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد نانوایی‌ها افزود: اکیپ‌های بازرسی باید به صورت جدی و مستمر از نانوایی‌های شهرستان بازدید کرده و با نانوایانی که مرتکب تخلف می‌شوند یا در ارائه خدمات و کیفیت نان عملکرد مطلوبی ندارند برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.

در این نشست مسائل و مشکلات حوزه آرد و نان شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات موجود و بهبود خدمات‌رسانی به مردم مطرح و ارزیابی شد.