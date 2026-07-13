باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، با اشاره به نوسانات اخیر قیمت خودروهای پرتیراژ اظهار کرد: روند قیمتها در بازار خودرو همچنان بهصورت سینوسی در حال حرکت است و کاهش یا افزایشهای مقطعی بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین بازار باشد، تحت تأثیر اخبار و سیگنالهای اقتصادی و سیاسی قرار دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار خودرو با رکود مواجه است، گفت: یکی از دلایل مشاهده روند نزولی در برخی خودروها، نبود تقاضای مؤثر در بازار است. البته باید توجه داشت که وضعیت همه خودروها یکسان نیست؛ برخی خودروها همواره مشتری خود را دارند، اما برخی دیگر با کمبود تقاضا مواجه هستند و نمیتوان شرایط تمام خودروها را به یک شکل ارزیابی کرد.
صدرایی افزود: بازار خودرو اکنون از روند طبیعی خود فاصله گرفته و تحت تأثیر شرایط اقتصادی و فضای روانی قرار دارد. از این رو ممکن است یک خودرو در مقطعی کاهش قیمت داشته باشد و در هفته بعد دوباره با افزایش قیمت مواجه شود.
این کارشناس بازار خودرو درباره وضعیت خودروهای پرتیراژ نیز گفت: خودروسازان داخلی اخیراً قیمت کارخانهای محصولات خود را افزایش دادهاند. اگر این افزایش قیمت بدون افزایش عرضه به بازار انجام شود، بهطور طبیعی میتواند موجب رشد قیمتها در بازار آزاد شود.
وی ادامه داد: اما اگر همزمان با افزایش قیمت کارخانه، عرضه خودرو به شکل منظم و با تحویل کوتاهمدت افزایش یابد، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار که همواره بهعنوان حباب قیمتی شناخته میشود، کاهش خواهد یافت.
صدرایی با تأکید بر اینکه طی سالهای اخیر همواره فاصلهای میان قیمت کارخانه و بازار وجود داشته است، تصریح کرد: این حباب قیمتی هیچگاه از بین نرفته و تنها بر اثر افزایش یا کاهش عرضه، بزرگتر یا کوچکتر شده است. هرچه عرضه خودرو منظمتر و متناسب با نیاز بازار باشد، این فاصله کمتر خواهد شد و قیمت کارخانه به قیمت بازار نزدیکتر میشود.
وی درباره وضعیت فعلی قیمتها نیز گفت: در حال حاضر نمیتوان از کاهش یا افزایش قابل توجه قیمت خودرو سخن گفت. نوسانات موجود بسیار محدود است و بیشتر در قالب تغییرات جزئی رخ میدهد. به عنوان مثال، ممکن است خودرویی که با قیمت بالایی معامله میشود، اندکی کاهش یا افزایش قیمت داشته باشد، اما این تغییرات به اندازهای نیست که بتوان از ارزان شدن یا گران شدن محسوس خودرو صحبت کرد.
صدرایی خاطرنشان کرد: کف قیمتی بازار همچنان حفظ شده و تغییرات فعلی بیشتر ناشی از عواملی مانند میزان عرضه، تغییرات نرخ ارز و اخبار اقتصادی و سیاسی است. بازار خودرو در وضعیت انتظار قرار دارد و هر خبر مهم اقتصادی یا سیاسی میتواند در کوتاهمدت حتی تا ۲۰ یا ۳۰ درصد بر قیمتها اثرگذار باشد؛ چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش.