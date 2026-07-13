رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ هشدار داد که بزرگراه‌ها به دلیل تخلفات و رفتار‌های پرخطر کاربران، به کانون اصلی سوانح مرگبار تبدیل شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جوانبخت با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون ۶۰ درصد از کل تصادفات فوتی تهران در بزرگراه‌ها رخ داده، گفت: بزرگراه‌ها مسیر‌های ایمنی هستند که در کوتاهترین زمان ما را به مقصد میرسانند، اما تنها در صورت رعایت کامل نکات ایمنی و قوانین.

وی افزود که در این مسیر‌ها با سه دسته کاربر ترافیکی شامل عابران پیاده، موتورسواران و خودرو‌ها مواجهیم که برای هرکدام توصیه‌های جداگانه‌ای داریم.

سرهنگ جوانبخت در خصوص تصادفات فوتی کاربران ترافیکی در بزرگراه‌ها گفت: بر اساس آمار، بیشترین قربانیان تصادفات بزرگراهی به ترتیب:

عابران پیاده با فراوانی ۴۱ درصد رتبه دار تصادفات فوتی بزرگراهی هستند که تردد در بزرگراه برای آنها ممنوع است و در صورت ازوم باید از پل‌های عابر پیاده استفاده کنند.
موتورسیکلت سواران با فراوانی۳۶ درصد بدلیل قدرت مانور بالای موتور سیکلت و ورود غیرمجاز به بزرگراه‌ها دومین رتبه دار تصادفات فوتی بزرگراهی پایتخت هستند؛ و خودرو‌ها با فراوانی۲۳ درصد سومین رتبه را به خود اختصاص دادند.

سرهنگ جوانبخت در خصوص پر حادثه‌ترین بزرگراه‌های پایتخت افزود: بزرگراه  آزادگان با فراوانی۱۱ درصد در رتبه اول قرار دارد. آزادگان به دلیل کمربندی بودن، تردد انواع وسایل نقلیه سنگین و سبک، خستگی و خواب آلودگی رانندگان و عدم آشنایی با مسیر رتبه دار این بزرگراه‌های پر حادثه است. بزرگراه شهید همدانی با فراوانی ۷ درصد در رتبه دوم و بزرگراه شهید زین الدین با فراوانی ۵ درصد در رتبه سوم قرار دارد که علت اصلی آن، تردد عرضی عابران پیاده از بزرگراه و عدم استفاده از پل‌های عابر است.

سرهنگ جوانبخت رکورددار زمان وقوع تصادفات فوتی بزرگراه‌های شهر تهران را بازه‌ی زمانی ۰۰:۰۰ تا ۰۴:۰۰ بامداد اعلام کرد.

وی افزود: تاریکی هوا، سرعت بالا، خستگی و خواب آلودگی و تردد خودرو‌های سنگین (که ممنوعیتی در این ساعات ندارند)، از عوامل اصلی این آمار هستند.

سرهنگ جوانبخت در ادامه رکور دار گروه سنی در تصادفات فوتی بزرگراهی پایتخت از ابتدای سال جاری تا کنون  را اینچنین اعلام کرد:

گروه سنی  ۲۵ تا ۳۵ سال با فراوانی۲۷ درصد رکور دار فوتیان تصادفات بزرگراهی هستند،
· ۳۵ تا ۴۵ سال با فراوانی ۱۹ درصد و ۶۵ سال به بالا با فراوانی۱۸ درصد در رتبه‌های بعدی هستند.

سرهنگ جوانبخت اصلی‌ترین دلایل وقوع تصادفات فوتی را به ترتیب اعلام کرد:
۱. عدم توجه به جلو با ۴۳ درصد.
۲. عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه (ناشی از سرعت غیرمجاز، سبقت و لایی کشی) با ۳۲ درصد.
۳. تغییر مسیر ناگهانی با ۸ درصد.

رئیس مرکز برخط پلیس راهور در پایان بر ممنوعیت و خطرات توقف در حاشیه بزرگراه‌ها تأکید کرد و گفت: طبق ماده ۱۵۹ آیین نامه، هرگونه توقف در حاشیه بزرگراه ممنوع و خطرناک است. در صورت نقص فنی ناگهانی، حتماً در شانه اضطراری توقف کرده و نسبت به ایمن سازی و نصب مثلث خطر اقدام کنید.

برچسب ها: عابر پیاده ، راهور
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