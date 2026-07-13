باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ رحمان جلالی معاون اداره امنیتی استانداری و دبیرستاد اربعین استان در جلسه امروز این ستاد گفت: از این هفته یکشنبه‌ها جلسه ستاد اربعین استان کرمان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: دربحث سوخت اتوبوس‌ها در مسیر‌های خارج استان باید دغدغه رانندگان را رفع کرد.

جلالی همچنین از پیش فروش بلیط‌های اتوبوس از یکی دو روز آینده خبر داد وگفت:طبق تعهد ستاد اربعین هفته آینده باید تکلیف پیش فروش بلیط‌ها مشخص می‌شود.

دبیر ستاد اربعین افزود: مواکب مردمی باید نیاز به کالا‌های اساسی را به ستاد مردمی اعلام کنند تا با آنالیز انجام شده این کالا‌ها باکمک ستاد تنظیم بازار استان تامین شود.

جلالی تاکید کرد: درخصوص وضعیت قطار‌ها نیز یک رام قطار مطرح شده توسط راه آهن استان باید ارتقا یابد و مابتوانیمدر مجموع کمیته حمل و نقل بیش از هزار نفر مسافر اربعین را اعزام کنیم.

وی تصریح کرد: جلسه‌ای با حضور فرماندار، سازمان تبلیغات ونهاد‌های مرتبط برگزار و کلیات جلسه جاماندگان مطرح شود.

کرمان پس از اصفهان، دومین استان در استقبال از زائران شهید بود



دبیر ستاد اربعین استان کرمان با اشاره به مدیریت بی‌نظیر این استان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، از آمادگی گسترده کرمان برای اربعین امسال خبر داد و بر لزوم شناسنامه‌دار بودن ایستگاه‌های صلواتی و هماهنگی کامل بنگاه‌های اقتصادی تاکید کرد.



جلالی، دبیر ستاد اربعین استان کرمان، با تمجید از عملکرد مدیران کشوری و استانی در مدیریت مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار داشت: استان کرمان در مدیریت این رویداد بی‌نظیر عمل کرد که این موفقیت بازتاب‌دهنده پایبندی به ولایت، همان‌گونه که سردار سلیمانی آرزو داشت، است.

وی خاطرنشان کرد که کرمان پس از اصفهان، دومین استان از نظر تعداد زائران حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید بوده است.



وی در ادامه افزود: هدف ما در اربعین امسال، فراهم کردن خدماتی است که زائران با کمترین دغدغه سفر کنند. هفته آینده طرح‌های امنیتی و ارتباطی موکب ماهان به‌طور مفصل ارائه خواهد شد.» همچنین وی بر ضرورت حضور مدیران در جلسات ستاد یا اعزام نماینده تام‌الاختیار تاکید کرد تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت بیشتری انجام شود.

دبیر ستاد اربعین با صراحت اعلام کرد: ایستگاه‌های صلواتی باید حتماً توسط سازمان تبلیغات اسلامی شناسنامه‌دار باشند، در غیر این صورت موکب جمع‌آوری خواهد شد.

وی همچنین تاکید کرد که هیچ بنگاه اقتصادی نباید بدون هماهنگی با ستاد اربعین، اقدام به کمک خودرویی یا کالایی برای مواکب کند.



در بخش خدمات پزشکی و امدادی، رئیس فوریت‌های پزشکی کرمان از تخصیص ۱۸ اکیپ اورژانس و ۱۳ اتوبوس‌آمبولانس برای ایام اربعین خبر داد. نماینده هلال احمر نیز اعلام کرد که دو درمانگاه با ظرفیت ۷۳ نفر در کربلا و نجف مستقر خواهند شد. در حوزه تردد نیز، رئیس پلیس گذرنامه اعلام کرد که تاکنون ۲۱۸۵ گذر ویژه برای زائران و خادمین صادر شده و روند صدور همچنان ادامه دارد.