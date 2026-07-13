مدیر جهاد کشاورزی اسکو از اجرای حکم قضایی و قلع وقمع ۳۲ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی باغی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل فرشبافیان از اجرای حکم قضایی و قلع و قمع ۳۲ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی باغی این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، با دستور قضایی دادستان شهرستان، عملیات رفع تصرف در محله خسرق اسکو انجام شد که در نتیجه آن ۱۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع از اراضی باغی آزادسازی و به چرخه تولید کشاورزی بازگردانده شد.

وی خاطرنشان کرد:در این عملیات، ۳۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل تفکیک غیرمجاز اراضی، دیوارکشی و احداث بنای نیمه کاره رفع اثر شد و تمامی این اراضی به کاربری قانونی خود بازگردانده شد.

فرشبافیان با تاکید بر اینکه اراضی کشاورزی از سرمایه‌های راهبردی و ملی کشور محسوب می‌شوند تصریح کرد: جهاد کشاورزی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز مطابق قانون و بدون اغماض برخورد قاطع خواهد کرد و این رویه تا احیای کامل حقوق عامه در حوزه اراضی زراعی و باغی ادامه می یابد.

وی با بیان اینکه حفظ اراضی زراعی و باغی، زمینه ساز استمرار تولید، پایداری بخش کشاورزی و تقویت امنیت غذایی کشور است از عموم کشاورزان و شهروندان خواست تا هرگونه مورد مشکوک به تغییر کاربری غیرمجاز را به مراجع ذیربط گزارش دهند و تاکید کرد: همکاری و مشارکت مردم در این مسیر نقشی تعیین کننده و غیرقابل انکار دارد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، قلع و قمع بنای غیر مجاز
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