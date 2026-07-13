باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رعیتی در جریان امضای توافق‌نامه شماره‌گذاری خودرود در منطقه آزاد مهران با پلیس راهور فراجا، اظهار کرد: شیوه‌نامه ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و عراق در هشت مرحله تدوین شد که تا کنون چهار مرحله آن به پایان رسید و گام پنجم نیز در حال نهایی شدن است.

وی با بیان این‌ که پس از تکمیل این مرحله، شیوه‌نامه منطقه آزاد مشترک برای تصویب نهایی به هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق ارائه می‌شود، افزود: بر پایه این طرح، ۲۰۰ هکتار از محدوده منطقه آزاد مهران و ۲۰۰ هکتار از سوی کشور عراق به این کار اختصاص می‌یابد تا یک پهنه یکپارچه تجاری شکل گیرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مهران با اشاره به گفت‌وگوها و هماهنگی‌های گسترده با مقام‌های عراقی از جمله استاندار واسط، رییس مناطق آزاد عراق و وزیر اقتصاد این کشور، یادآور شد: این پیوندها با پشتیبانی سفیران دو کشور انجام شد و با تحقق این توافق تاریخی، مهران به نخستین مرز جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌شود که در هر دو سوی آن منطقه آزاد فعال وجود دارد.

رعیتی بیان کرد: این ظرفیت بی‌نظیر می‌تواند جهشی چشمگیر در تجارت، سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه اقتصادی دو سوی مرز ایجاد و موجب رونق تجاری و ایجاد اشتغال در مهران شود.

وی در ادامه به امضای سند همکاری و توافق‌نامه اجرایی شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد مهران با پلیس راهور فراجا اشاره کرد و گفت: این رویداد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی برای توسعه منطقه آزاد و عملیاتی شدن ظرفیت‌های قانونی آن به ویژه در زمینه ورود خودرو به شمار می‌رود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مهران تاکید کرد: با اجرای این طرح، دیوان‌سالاری اداری برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد و روند کارها با سرعت بیش‌تری دنبال می‌شود.

رعیتی اظهار کرد: همچنین برای ارتقای سطح خدمت‌ها، برنامه‌هایی در قالب نمونه آزمایشی (پایلوت) برای هوشمندسازی سامانه‌های نظارتی در این محدوده اجرا خواهد شد.

وی در ادامه از اجرای برنامه‌های پایه این سازمان خبر داد و افزود: طراحی مدل‌های تامین مالی، جذب سرمایه‌گذار و ساماندهی مسیرهای رفت‌وآمد به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مهران با تاکید بر ضرورت جداسازی گمرک تجاری از گمرک مسافری برای ایجاد پایانه‌های مستقل بار و مسافر، گفت: اجرای این طرح افزون بر ارتقای ارائه خدمت‌های مرزی به ویژه در روزهای پرتردد مانند حماسه اربعین حسینی، از تداخل کارهای تجاری و رفت‌وآمد زائران جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از توقف صادرات در روزهای اوج تردد مسافران، طراحی و بهره‌گیری از مسیر جایگزین در دست بررسی است تا کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی بدون گره ترافیکی از مرز عبور کنند.

رعیتی از استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور در این منطقه خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تداوم روند کنونی، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان و فراهم بودن شرایط، در یک تا دو سال آینده منطقه آزاد مهران به جایگاه مطلوبی در زمینه‌های اقتصادی و تجاری دست یابد و به قطب صادراتی غرب کشور تبدیل شود.

منبع:سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی مهران