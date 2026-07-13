باشگاه خبرنگاران جوان - هدایت ممبینی روز دوشنبه در گفت‌وگویی، درباره برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی فوتبال اظهار داشت: تمامی برنامه‌های، تیم ملی بر اساس درخواست و برنامه‌ریزی کادر فنی انجام شده است. فدراسیون تلاش کرده، تمامی امکانات و هماهنگی‌های لازم را برای برگزاری اردوها و مسابقات تدارکاتی فراهم کند تا تیم ملی بهترین شرایط را برای حضور در جام ملت‌های آسیا داشته باشد.

وی افزود: در فیفا دی‌های پیش‌رو، مطابق برنامه کادر فنی، دیدارهای تدارکاتی مناسبی را پیش‌بینی کردیم. در ماه‌های سپتامبر و نوامبر، تیم ملی در دو منطقه شرق و غرب آسیا کمپ تمرینی و اردو خواهد داشت و برابر تیم‌هایی از شرق قاره و همچنین کشورهای غرب آسیا بازی خواهد کرد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: مسابقات تدارکاتی با حریفان متنوع، بهترین فرصت برای ارزیابی شرایط تیم و اجرای برنامه‌های تاکتیکی کادر فنی است. به همین دلیل، تلاش کردیم برنامه‌ای تدوین شود که بیشترین بهره را برای تیم ملی در مسیر جام ملت‌های آسیا داشته باشد.

ممبینی در پایان گفت: تمامی بخش‌های فدراسیون در کنار کادر فنی هستند تا برنامه‌های پیش‌بینی‌ شده بدون مشکل اجرا شود، از برگزاری اردوها گرفته تا هماهنگی مسابقات، سفرها و مسائل اجرایی، همه امور طبق برنامه در حال پیگیری است.