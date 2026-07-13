باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید امیر برهانی نائینی با تشریح روند تقویت احداث زیرساختهای آبرسانی به صنایع منطقه متبوعش اظخار کرد: احداث مخازن ٢۵٠٠ مترمکعبی و ١٠٠٠ مترمکعبی و یک ایستگاه پمپاژ از پیش نیازهای توسعهی آب شیرین کن منطقه ویژه اقتصادی لامرد بود که پیمانکار با مبلغ قرارداد بالغبر ۴۶۴ میلیارد ریال؛ فعالیتش را آغاز کرده است و هم اکنون فونداسیون مخازن به پایان رسیده است.
او اضافه کرد: باتوجه به لزوم ذخیرهسازی آب در موقعیتهای زمانی مختلف بویژه در گرمای تابستان، اجرای این پروژه جزو اولویتها و برنامههای توسعهی زیرساختها در منطقه ویژه است. پروژه احداث مخازن؛ ٣٠ درصد پیشرفت دارد که آرماتوربندی دیوارها در حال انجام است و به زودی قالببندی و بتنریزی دیوارهای مخازن آغاز میشود.
برهانی نائینی ضمن اشاره به دیگر پروژه پیشنیاز و اولویتدار در توسعهی زیرساختهای آب شیرینکن منطقه ویژه لامرد، گفت: پیمانکار پروژه «محوطهسازی و احداث ساختمانهای جنبی آب شیرینکن منطقه ویژه لامرد» مشخص گردید که مبلغ قرارداد این پروژه، حدود ۵۵٨ میلیارد ریال است و به زودی با ابلاغ رسمی قرارداد آن، پیمانکار فعالیتش را آغاز میکند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد اظهار کرد: با بهرهبرداری از پروژه مخازن ذخیره آب در منطقه ویژه، ظرفیت ذخیرهسازی آب این منطقه؛ به ٧هزار مترمکعب افزایش مییابد.