تیم فوتبال استقلال تهران در حالی خود را آماده حضور در مسابقات می‌کند که این باشگاه با مشکلات زیادی مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای فصل جدید رقابت‌های داخلی و آسیایی آماده می‌کند که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کادر فنی و مدیران این باشگاه، ساختن تیمی قدرتمند برای حضور در رقابت‌های قاره‌ای است.

استقلال که قرار است در فصل پیش‌رو یکی از نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی باشد، نیاز دارد پیش از آغاز مسابقات به هماهنگی کامل در بخش‌های مختلف برسد. تجربه دوره‌های اخیر نشان داده است که فاصله میان موفقیت و ناکامی در سطح آسیا، گاهی به جزئیات کوچکی مانند هماهنگی بازیکنان، کیفیت نیمکت و آمادگی تاکتیکی بازمی‌گردد.

مدیران استقلال در کنار حفظ مهره‌های کلیدی تیم، به دنبال تقویت نقاط ضعف هستند؛ موضوعی که در فصل نقل‌وانتقالات اهمیت بیشتری پیدا کرده است. جذب بازیکنان باکیفیت، ایجاد رقابت در ترکیب اصلی و افزایش گزینه‌های کادر فنی از جمله برنامه‌هایی است که برای حضور موفق در آسیا دنبال می‌شود.

یکی از چالش‌های اصلی استقلال، فرصت محدود برای آماده‌سازی است. تغییرات احتمالی در فهرست بازیکنان و اضافه شدن نفرات جدید می‌تواند زمان بیشتری برای هماهنگی نیاز داشته باشد؛ مسئله‌ای که در رقابت‌های فشرده آسیایی ممکن است هزینه‌بر باشد.

آبی‌پوشان پایتخت برای تکرار روز‌های موفق خود در آسیا، علاوه بر کیفیت فنی، نیازمند ثبات مدیریتی، برنامه‌ریزی دقیق و دوری از حاشیه‌هایی هستند که در سال‌های گذشته بار‌ها روند آماده‌سازی تیم را تحت تأثیر قرار داده است.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
تیکدری: خدا دستم را گرفت که به استقلال نرفتم
۲ استقلالی دیگر در راه پرسپولیس
وضعیت مبهم تیوی بیفوما در پرسپولیس
نگاه ویژه استقلالی‌ها به میزبانی از حریفان آسیایی در تاجیکستان
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
آخرین وضعیت نقل و انتقالاتی رامین رضاییان
گودرزی گزینه نهایی استقلال برای جانشینی جلالی
کاهش سهمیه خارجی‌ها به سود استقلال؛ آبی‌ها با جدایی برخی بازیکنان مشکلی ندارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اولین برد پرسپولیس با مهدی تارتار؛ شروع امیدوارکننده سرخ‌ها
رضا جباری روی نیمکت فنی پرسپولیس می‌نشیند
قرارداد شکاری با پرسپولیس به صورت توافقی فسخ شد
ماموریت مشترک فرانسه و اسپانیا برای رسیدن به فینال
آخرین اخبار
ماموریت مشترک فرانسه و اسپانیا برای رسیدن به فینال
رضا جباری روی نیمکت فنی پرسپولیس می‌نشیند
اولین برد پرسپولیس با مهدی تارتار؛ شروع امیدوارکننده سرخ‌ها
قرارداد شکاری با پرسپولیس به صورت توافقی فسخ شد
بیلیچ سرمربی کرواسی شد + عکس
میلاد محمدی قراردادش را با پرسپولیس تمدید می‌کند
مهرداد محمدی به فولاد پیوست
رسمی؛ آندری سانتوس به منچستریونایتد پیوست
بدمینتون ایران به استقبال بازی‌های آسیایی ناگویا رفت
منچستریونایتد درپی جذب یوری تیلمانس
حسینی تا ۱۴۰۷ در سپاهان + عکس
سپاهان قرارداد محمد کریمی را تمدید کرد
سامورایی‌ها نیز حریف ایران نشدند
تصویب نقشه محل برگزاری مسابقات بازی‌های پارالمپیک زمستانی آلپ ۲۰۳۰
کسری طاهری پرید؛ علیپور تمدید کرد
دعوت از برترین‌های دستجات آزاد به اردوی تیم ملی اسکیت سرعت
مریم خسروانیان در مسیر قضاوت در بازی‌های آسیایی ناگویا
آغاز مسیر آسیایی برای نازنین شهرکی
تندروان: قضاوت درباره تیم ملی والیبال در این مقطع بسیار زود است
شروع دهمین اردو؛ بانوان بسکتبال با ویلچر در مسیر پاراآسیایی
استقلال و کابوس مصدومیت؛ برنامه کادر فنی برای جلوگیری از تکرار یک مشکل
آغاز اردو جدید تیم ملی بوچیا در زنجان از ۲۲ تیرماه
«بارتون» بی‌رحم‌ترین داور جام جهانی
معمای خط حمله استقلال؛ چه کسی قرار است گلزن اول آبی‌ها باشد؟
خانه‌تکانی در جامعه مربیان کشتی؛ کارت ۱۵۰۰ مربی غیرفعال ابطال شد
دو داور ایرانی در جمع قضاوت‌کنندگان رقابت‌های فوتبال زیر ۲۰ سال دختران کافا
اعزام ۱۶ تیرانداز ایران به جام جهانی چین
استقلال و چالش ساختن تیمی برای آسیا
استارت زودهنگام فدراسیون کشتی برای اخذ ویزای آمریکا
تبریک دنیامالی به مدال‌آوران المپیاد فیزیک؛ درخشش با ۳ طلا و ۲ نقره