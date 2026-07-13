باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای فصل جدید رقابتهای داخلی و آسیایی آماده میکند که یکی از مهمترین دغدغههای کادر فنی و مدیران این باشگاه، ساختن تیمی قدرتمند برای حضور در رقابتهای قارهای است.
استقلال که قرار است در فصل پیشرو یکی از نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی باشد، نیاز دارد پیش از آغاز مسابقات به هماهنگی کامل در بخشهای مختلف برسد. تجربه دورههای اخیر نشان داده است که فاصله میان موفقیت و ناکامی در سطح آسیا، گاهی به جزئیات کوچکی مانند هماهنگی بازیکنان، کیفیت نیمکت و آمادگی تاکتیکی بازمیگردد.
مدیران استقلال در کنار حفظ مهرههای کلیدی تیم، به دنبال تقویت نقاط ضعف هستند؛ موضوعی که در فصل نقلوانتقالات اهمیت بیشتری پیدا کرده است. جذب بازیکنان باکیفیت، ایجاد رقابت در ترکیب اصلی و افزایش گزینههای کادر فنی از جمله برنامههایی است که برای حضور موفق در آسیا دنبال میشود.
یکی از چالشهای اصلی استقلال، فرصت محدود برای آمادهسازی است. تغییرات احتمالی در فهرست بازیکنان و اضافه شدن نفرات جدید میتواند زمان بیشتری برای هماهنگی نیاز داشته باشد؛ مسئلهای که در رقابتهای فشرده آسیایی ممکن است هزینهبر باشد.
آبیپوشان پایتخت برای تکرار روزهای موفق خود در آسیا، علاوه بر کیفیت فنی، نیازمند ثبات مدیریتی، برنامهریزی دقیق و دوری از حاشیههایی هستند که در سالهای گذشته بارها روند آمادهسازی تیم را تحت تأثیر قرار داده است.