باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امینالله قربانی کشکولی، دبیر سوگواره شعر عاشورایی اقوام، مذاهب و عشایر کشور، از برگزاری شانزدهمین دوره این رویداد فرهنگی-حماسی با شعار «باید برخاست» خبر داد.
او گفت: این مراسم روز سهشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ در میدان معلم شیراز با حضور شاعران منتخب از سراسر کشور برگزار خواهد شد.
کشکولی با اشاره به سابقه ۱۶ ساله این رویداد در شناسایی و جذب شاعران ارزشی، این برنامه را تلاشی برای تلفیق سه محور «دین، هنر و حماسه» دانست. وی تأکید کرد که در این مراسم، شاعران منتخب با زبانها، گویشها و پوششهای متنوع اقوام ایرانی حضور مییابند تا چهره واقعی دین و ملیت این جامعه بزرگ و وفادار به انقلاب در معرض دید مردم قرار گیرد.
قدردانی از نقش حماسی اقوام و عشایر در برابر دشمنان
دبیر این سوگواره در بیانیهای، از شجاعت و اتحاد ملی اقوام، مذاهب و عشایر غیور کشور، بهویژه در مقابله با تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، قدردانی کرد.
کشکولی به نقش بیبدیل عشایر در دفاع از مرزهای ایران و حتی ساقط کردن پهپادها و بالگردهای دشمن با تجهیزات شخصی اشاره کرد و این اقدامات را «برگی زرین در افتخارات تاریخی اقوام» دانست.
او همچنین از حضور گسترده عشایر ایران و عراق در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید تجلیل کرد.
کشکولی در بخش دیگری از سخنان خود، به فقدان مراکز فرهنگی کارآمد و متولیان مشخص در دستگاههای دولتی برای حمایت از فرهنگ اصیل عشایر اشاره کرد.
او هشدار داد که بسیاری از نمادهای اعتقادی و ارزشی اقوام در حال منسوخ شدن هستند و نبود توجهات اداری و دولتی به این حوزهها، تهدیدی برای فرهنگ غنی اقوام کشور است.
او برگزاری این سوگواره را یک «راهبرد مقدس و مردمی» برای معرفی ارزشهای پاک جامعه عشایری و مقابله با تهاجم همهجانبه دشمنان دانست و تأکید کرد که این مسیر، تلاشی برای پر کردن خلاءهای اعتقادی و اجتماعی در جوامع عشایری است تا صدای اصیل و ولایتمدار این اقوام در برابر دشمنان طنینانداز شود.