باشگاه خبرنگاران جوان - از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سیاست‌مدران صهیونیستی-آمریکایی تلاش بسیاری برای نابودی ایران اسلامی انجام دادند. اما از بین آنها چهره‌هایی، چون لیندسی گراهام، برنالد لوئیس، جان مک‌کین و... با کوله‌باری از حقد و کینه از ایرانیان، این آرزو را به گور بردند.

یک جمله به یادماندنی از رهبر شهید انقلاب وجود دارد که در آن با اشاره به گزافه‌گویی‌های ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری‌اش، به روسای جمهور و سیاستمداران پیشین آمریکا اشاره می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران را تهدید به نابودی کرده بودند. امام شهید در ۱۹ اردیبهشت سال ۹۷ گفته بودند: «در هر دوره‌ای یک‌جوری اینها خباثت‌های خودشان را نشان دادند. خیلی از آنها استخوانهایشان هم خاک شد، بدنشان هم در زیر خاک خوراک کرم و مور و مار شد، امّا جمهوری اسلامی همچنان خواهد ایستاد.»

حالا که قرار است به زودی استخوان‌های لیندسی گراهام نیز با کرم‌های آمریکایی محشور شود و سناتور میچ مک کانال، رهبر پیشین جمهوری‌خواهان سنا نیز در نوبت بعدی قرار دارد، مروری به شرح حال تعدادی از سیاستمداران صهیونیستی-آمریکایی می‌اندازیم که آرزوی نابودی جمهوری اسلامی ایران را به گور بردند.

از ریگان تا بوش پدر

رونالد ریگان که از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ رئیس جمهور آمریکا بود، غیر از ۹ ماه اول جنگ تحمیلی علیه ایران، ریاست جمهوری او در سراسر دفاع مقدس هشت ساله و چند ماه پس از آن ادامه یافت. ریگان یک دشمن قسم خورده علیه ملت ایران به شمار می‌رفت. در زمان او بود که صدام مجوز استفاده گسترده از بمب‌های شیمیایی علیه ایران را به دست آورد و عمده این بمب‌ها را از کشور‌های بلوک غرب نظیر آلمان غربی تهیه می‌کرد. همچنین شیلی با مجوز دولت ریگان، بمب‌های خوشه‌ای را به ارتش صدام می‌فروخت که نمونه‌هایی از این بمب‌ها در سال ۶۵ روی سر مردم کرمانشاه ریخت و تلفات وحشتناکی ایجاد کرد.

ریگان با ورود ناو‌های آمریکایی در سال ۱۳۶۶ به خلیج فارس، جنایات بسیاری رقم زد. انهدام ایرباس مسافربری ایران توسط ناو وینسنس آمریکایی یک نمونه این جنایات است که ریگان تا زمان به قدرت ماندنش اجازه نداد علت اصلی این فاجعه انسانی مشخص شود. همچنین او تا پایان ریاست جمهوری‌اش نگذاشت عراق به عنوان متجاوز معرفی شود.

بوش پدر نیز زمانی که در جنگ اول خلیج فارس به عراق حمله کرد، رجزخوانی‌های بسیاری علیه ایران انجام داد. او کسی بود که پس از مشخص شدن علت اصلی حمله به ایرباس ایرانی و شهادت ۲۹۰ انسان بی‌گناه، مقابل دوربین‌ها قرار گرفت و گفت: «من کسی نیستم که هرگز از این اتفاق از طرف ایالات متحده عذرخواهی کنم.» بوش پدر میراثی از تفکرات ضد ایرانی را برای پسرش جورج دبلیو بوش برجای گذاشت و خلف او نیز با اشغال افغانستان و عراق درصدد حمله به ایران بود که هرگز در این کار موفق نشد.

برنالد لوئیس؛ طراح تجزیه ایران

در میان صهیونیست‌های به درک واصل شده‌ای که آرزوی نابودی ایران را داشتند، نام «برنالد لوئیس» که سال ۲۰۱۸ مُرد، درخشندگی خاصی دارد. او به عنوان یک ایده پرداز اسرائیلی، تلاش بسیاری برای نابودی ایران انجام داده بود. این استراتژیست صهیونیست از جمله افرادی بود که به شدت درصدد القای تفکر حمله اتمی ایران به اسرائیل یا منافع آمریکا بود و در این رهگذر سعی داشت تا هرچه می‌تواند ایالات متحده را به جنگ با ایران متمایل سازد.

یکی دیگر از وجوه زندگی برنالد لوئیس، دوستی دیرینه‌اش با آریل شارون، نخست وزیر اسبق اسرائیل و معروف به قصاب صبرا و شتیلا بود. شارون نیز به نوبه خود بار‌ها سعی کرده بود تا ایران اسلامی را به نابودی بکشاند، اما نهایتا در سال ۲۰۱۴ به درک واصل شد. چهال سال بعد که برنالد لوئیس نیز مرد و به دوستش شارون پیوست، عطاءالله مهاجرانی، وزیر اسبق ارشاد ایران در توئیتی نوشت: «طراح تجزیه ایران این آروز را به گور برد.»

لیندسی گراهام و حلقه ایران‌ستیزان سنا

لیندسی گراهام که به تازگی مرگ سریع او در رسانه‌های جهان بازتاب بسیاری داشته است، از جمله حلقه ایران ستیزان مجلس سنای آمریکا بود که از میان آنها چهره‌هایی، چون جان مکین و میچ مک کانال، رهبر پیشین جمهوری‌خواهان سنا به چشم می‌خورند.

جان مک کین که در سال ۲۰۱۸ به درک واصل شد، در دوره‌ای نیز نامزد ریاست جمهوری بود که به اوباما باخت. از این سناتور به شدت ضدایرانی یک مصاحبه معروف وجود دارد که در پاسخ به نحوه تعامل با ایران گفته بود: «بمب، بمب، بمب، ایران را بمباران کنید.» او پیشتر نیز در سال ۲۰۰۷ در میان جماعتی از امریکاییان آواز خوانده بود: «بمب بمب بمب! ایران را بمباران کنید.» و در ادامه توضیح داده بود که مرادش بمباران اتمی است.

حالا از حلقه ضدایرانی‌های سنای آمریکا، گراهام به دیدار مک کین رفته است و میچ مک کانال ۸۴ ساله نیز در انتظار رسیدن به دوستان خود در جهنم است. آنها آرزوی نابودی جمهوری اسلامی ایران را با خود به گور بردند و باقی بدخواهان نیز خوراک مور و مار خواهند شد.

منبع: فارس