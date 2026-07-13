وب‌سایت «نیوز اسرائیل» مدعی شد تهران با پرهیز از پاسخ به تحریکات، از افتادن در دامی که می‌تواند به سود سیاسی نتانیاهو تمام شود، خودداری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت «نیوز-اسرائیل» فاش کرد که ایران عمدا از کشیده شدن به تحریکاتی که ممکن است از نظر سیاسی به نفع بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل باشد، اجتناب کرده است، که آن را یک «تاکتیک ایرانی» شایسته تحسین می‌داند.

منابع خارجی به طور مفصل به این وب‌سایت صهیونیستی گفتند که تاکتیک‌های تهران در خودداری از شلیک به اراضی اشغالی را تحسین می‌کنند، زیرا ایران می‌خواهد که به گفته این وب‌سایت «در دام نیفتد» و اجازه ندهد که تحریکات عمدی، رژیم تروریستی اسرائیل را به سمت رویارویی بکشاند و سپس نتانیاهو از آن‌ها استفاده سیاسی کند.

این وب‌سایت دو دلیل این امر را «حفظ همدردی جهانی با ایران و ادامه منزوی کردن اسرائیل حتی در عرصه آمریکایی» دانست و خاطرنشان کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مانع از مداخله عملی رژیم در این حملات شد.

در عین حال، این وب‌سایت خاطرنشان کرد که ایرانی‌ها به وضوح می‌دانند که ورود دوباره رژیم تروریستی اسرائیل به وضعیت جنگی تنها از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو خواهد بود و بنابراین، آنها «از کشیده شدن به یک مانور سیاسی داخلی اسرائیل خودداری می‌کنند».

این وب‌سایت خاطرنشان کرد که حملات آمریکا علیه ایران و واکنش اخیر به این حملات، رویارویی را گسترش داده و تهدیدی برای تبدیل شدن به یک بحران منطقه‌ای گسترده‌تر ایجاد کرده و تلاش‌ها برای از سرگیری مسیر دیپلماتیک بین دو طرف را تضعیف کرده است.

در حوزه اقتصادی، او بار دیگر بر تاثیرات جهانی بر اقتصاد و امنیت بازار تاکید کرد و نگرانی خود را در مورد آسیب بلندمدت به عرضه نفت از طریق تنگه هرمز ابراز داشت.

یکشنبه شب، آمریکا به ایران حمله و ادعا کرد که حملاتش بخشی از تلاش‌های مداوم آن برای تضعیف توانایی تهران در هدف قرار دادن نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز بوده است.

وزارت امور خارجه ایران نیز حملات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران در ۲۴ ساعت گذشته را محکوم کرد و گفت: این حملات وحشیانه تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است.

این‌وزارتخانه خاطرنشان کرد که «رژیم آمریکا آشکارا تقریبا تمام مفاد این توافق را نقض کرده و با حمله به زیرساخت‌ها، فجیع‌ترین جنایات جنگی را مرتکب شده است» و تأکید کرد که این اقدام همچنین «باعث بازگشت ناامنی به تنگه هرمز و اختلال در ناوبری تجاری بین‌المللی شده است».

منبع: المیادین

برچسب ها: حمله به ایران ، جنگ با ایران ، نخست وزیر اسرائیل
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