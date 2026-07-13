باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه پس از فشار تعدادی از کشورهای عضو، در مورد اعمال ممنوعیت واردات محصولات شهرکهای اسرائیلی بحث کردند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آغاز جلسهای در بروکسل گفت: «همه موافقند که وضعیت در کرانه باختری واقعاً غیرقابل تحمل است. آنچه در کرانه باختری اتفاق میافتد، در واقع اجرایی شدن راهحل دو دولتی را بیش از پیش غیرممکن میکند.»
چندین کشور اتحادیه اروپا - از جمله ایرلند، هلند و اسپانیا - پیش از این محدودیتهای تجاری خود را بر شهرکهای اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی فلسطین که طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی تلقی میشوند، اعمال کردهاند.
هفته گذشته، تحت فشار برای اتخاذ تدابیری از سوی کل اتحادیه اروپا، هیئت اجرایی این اتحادیه گزینههایی را برای محدود کردن تجارت با شهرکها، از جمله ممنوعیت، ارائه کرد.
کالاس گفت: «درخواستهای زیادی از سوی کشورهای عضو در مورد ممنوعیت تجارت با شهرکهای غیرقانونی وجود داشته است. بیایید ببینیم آیا این گزینههایی که اکنون ارائه شدهاند، از سوی کشورهای عضو با فشار بیشتری روبهرو خواهند شد یا خیر.»
دیپلماتها گفتند که انتظار نمیرود بحث در جلسهای در بروکسل در روز دوشنبه به تصمیمات مشخصی منجر شود، اما به بررسی این موضوع کمک میکند که آیا حمایت کافی برای پیشرفت وجود دارد یا خیر.
سرعت کند بحث، کشورهایی را که مشتاق محدود کردن تجارت هستند، خشمگین کرده است - و برخی از دیپلماتها کمیسیون اروپا را به تعلل متهم میکنند.
ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک گفت که گزینههای مطرحشده بیشتر «دردسرساز» هستند تا تمایل واقعی برای پیشرفت. او گفت: «ما خواستار پیشنهادهای مشخص هستیم.»
در بروکسل اختلاف نظر وجود دارد که آیا این اقدام به حمایت هر ۲۷ کشور عضو یا فقط اکثریت قاطع نیاز دارد. دیپلماتها میگویند که آلمان و ایتالیا، بازیگران کلیدی، هنوز در مورد این اقدام مردد هستند.
اسرائیل از سال ۱۹۶۷ کرانه باختری را اشغال کرده است. بیش از ۵۰۰۰۰۰ شهرکنشین اسرائیلی در این منطقه، به استثنای قدس شرقی، در میان حدود سه میلیون فلسطینی زندگی میکنند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گسترش «بیوقفه» شهرکسازیهای اسرائیلی در کرانه باختری را محکوم کرده و در گزارشی که ماه گذشته توسط خبرگزاری فرانسه مشاهده شد، گفته است که این شهرکسازیها در بدترین بحران آوارگی این منطقه از سال ۱۹۶۷ نقش دارند.
اتحادیه اروپا مدتهاست که با اختلاف نظر بر سر رویکردش در قبال اسرائیل مواجه است، به طوری که برخی از اعضا قاطعانه از این کشور و برخی دیگر از فلسطینیها حمایت میکنند.
منبع: خبرگزاری فرانسه